工研院辦智慧醫療創新成果 吸引越南17家業者關注

為了推動APEC提案產業化發展，技術處、工研院與駐臺北越南經濟文化辦事處、越南臺商總會、臺北榮民總醫院跨單位合作，日前舉辦「臺越智慧醫材暨健康照護產業商機推動媒合會」，向17家越南醫療機構、業者分享工研院與業者開發的智慧醫療技術成果，期望藉此協助國內業者打通出海口管道，進而中長期協助國內業者爭取到訂單，落實研發成果產業化，促成在APEC區域內開創醫療產業的發展新局。

為呼應外交部「APEC數位健康照護」大型倡議，經濟部技術處偕同工研院以AI BOX發展出數位健康照護服務平台計畫，獲得APEC PPSTI（科技、技術及創新政策夥伴小組）提案通過與基金挹注，並於今年8月舉辦線上論壇已圓滿落幕。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，工研院長期以來看到數位健康的發展潛力與需求，而東南亞也一直是政府何前次長何啟功在衛服部倡議「一國一中心」到現在的「多國多中心」的重點基地，越南是臺商經貿發展的重鎮，希望透過今天跟越南的醫療機構與資訊服務業者之交流，將臺灣軟硬整合的智慧醫療照護之解決方案及業者優質產品，如今日藍濤亞洲總裁黃齊元在越南倡議臺商打造一條龍服務平台，把大家串連在一起，就近來做產業化的延伸，讓這些解決方案與產品落地越南，將臺灣智慧醫療創新成果推廣到東南亞。

臺北榮民總醫院副院長高壽延說明，從國家推出新南向政策以來，北榮就是國家醫療隊的成員之一，在「一國一中心」計畫中，北榮就負責在越南統籌協調中心，目前已與越南多家醫院或學校單位簽訂合作備忘錄，進行人才培訓、資源共享。此次透過工研院主辦之跨部會合作媒合會，未來也將工研院國際級水準的科技研發實力，導入與北榮在當地合作的醫療機構，對深化越南智慧化醫材應用於醫療照護是具有指標性的意義。

媒合會與會貴賓前衛福部政務次長何啟功表示，在2017年他就曾代表臺灣出席在越南舉辦的APEC衛生與經濟高階論壇，分享臺灣推動雲端系統，以及利用大數據提升健保效率的經驗，更曾是國家推動新南向醫衛合作的政策專案小組一員，臺灣視越南為東南亞重要的新興市場，若經由媒合會順利導入游業者與工研院所研發的各式智慧醫療解決方案，藉由醫衛新南向政策，推動海外醫療之投資，藉此在新南向國家打造「前店後廠」，協助台灣醫藥產業在新南向國家有自己的品牌通路。

駐臺北越南經濟文化辦事處副代表陳文陲則提到，從2019年底COVID-19疫情蔓延以來，全球受到嚴重影響，遠距溝通與使用非接觸式產品變成生活新常態，尤其在醫療產業。臺灣的研發能力與電腦與ICT產業一向傲視全球，這次由工研院主辦的「臺越智慧醫材暨健康照護產業商機推動媒合會」，並在疫情嚴峻的當下，與越南分享臺灣卓越的醫療智慧化研發成果，期望透過此次媒合會，為臺灣與越南在創新醫療科技合作之間，打開一扇長久合作的大門。

為實現數位醫療保健產業轉型，工研院亦積極落實數位健康照護產業落地並將觸角延伸到東南亞，尤其越南一直是政府新南向的重要基地，也是臺商發展的重鎮，工研院期盼今年攜手知名投資公司-藍濤亞洲在越南倡議臺商打造一條龍服務基地模式，並於胡志明市整合臺灣超過60家醫材、醫療相關產業，創建越南西貢智慧醫材科技園區，藉由此次媒合會透過此平台串連做產業化的延伸，更可奠定臺灣為新南向「大健康輸出」的國家形象。