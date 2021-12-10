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散裝迎榮景 2021慧洋換約漲幅高達7成

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

慧洋（2637）公司今（10）日表示，2021年散裝航運迎接2008年以來最佳榮景，中小型船舶日租金維持在2-3萬美元上下，帶動慧洋今年3月以來營收、獲利不斷創高，10月及11月營業利益率更突破5成，全年換約漲幅亦高達70%，為慧洋近五年以來新高紀錄。

慧洋表示，今年在疫情趨緩後，全球經貿活動開始復甦，然各國港務作業仍施行一定防疫措施，塞港及船員換班問題上未緩解，使得海上運輸呈現極度供不應求狀態，帶動運價指數節節攀升，慧洋今年營運隨之成長。雖10月下旬指數進入階段性回檔，市場觀望氣氛較濃厚，然公司每日平均收入仍維持平穩，10月及11月營業利益率仍突破5成，展望後市，租家與貨主未來仍有出貨壓力，公司對後續市場仍保持樂觀。

至於換約漲幅部分，受惠於日租金不斷攀升，今年全年度換約漲幅高達70%，為近五年來最高紀錄，2022年公司預計將有60艘船舶進行換約，在環保新規將在2023年正式上路的情況下，雖今年基期較高，明年預估仍有25%的換約漲幅，散裝榮景可望持續。

在船舶佈局方面，慧洋受惠過去長久以來與日本造船廠維持穩定訂船政策的友好關係，在市場普遍訂不到新船的情況下，仍有機會積極採購節能船舶，今年度公司董事會通過之新造船訂單共11艘，均為新型節能船舶；交船方面今年總計交付7艘中小型散裝船舶，2022年則預計將有6艘新船加入，目前慧洋集團旗下船舶總數高達134艘，平均船齡為7年，穩居散裝龍頭寶座。

根據今年國際海事組織（IMO）於6月份發布的最新環保法規規定，預計於2023年正式實施船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大環保新規，未符合標準的船舶將面臨強制降速。對此，慧洋未來仍將積極與船廠及技術顧問合作，持續訂造新型節能船舶，針對現成船亦將持續關注節能設施的改裝、加裝，目標在未來的散裝航運市場持續領先。

慧洋 環保 造船

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