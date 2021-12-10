向卓越建築致敬！嘉磐慈善基金會做孩子的圓夢巨人

歲末之際，嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會化身弱勢孩童的圓夢巨人，帶領育幼院孩子一同進入國家歌劇院，欣賞曾獲「科技藝術界奧斯卡」禮讚的2021 NTT遇見巨人～黃翊工作室＋《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》跨界科技藝術劇場演出。

嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示，希望藉此啟發孩子藝術心靈，也帶領孩子們參與歌劇院導覽巡禮，觀摩學習同獲不動產界奧斯卡「世界不動產聯盟全球卓越建設獎」的國際典範建築之美，以向大師致敬的信念，為孩子開啟美學視野。

「哇嗚～舞台上冉冉上升的紅色汽球，好像翩翩起舞的蝴蝶喔！」，「老師～原來身體可以變成人聲樂器，就連非常簡單的打拍子，在全場觀眾有秩序的配搭之下，也可以堆疊出如此優美的協奏曲啊！」，「什麼？！科學實驗竟然可以是表演的一部分呢！」欣賞完演出，孩子們興高采烈地分享著剛剛在劇場中的發現。

藝術家在遊牧咖啡館裡，將調製咖啡的聲響，轉化為充滿驚喜的情境襯樂，更將製作甜點的過程，以舞蹈形式結合細膩的肢體韻律，重新定義藝術與生活的界線，著實讓觀眾在不經意參與演出的過程驚呼連連。

魏豪志表示，孩子是我們的寶貝，也是未來的希望。今年很開心可以和基金會志工一起陪伴育幼院孩子到台中國家歌劇院欣賞國際演出，聽著孩子們踴躍的分享，相信大家都收集了滿滿的故事和感動。

魏豪志說，能有這次的品牌跨界合作，乃源於嘉磐的建案作品「東方嘉磐」，在今年勇奪國際性全球卓越建築獎，秉承向典範建築致敬的器度，特別策劃為育幼院孩子圓夢的國家歌劇院之旅。

嘉磐特助魏榕廷則勉勵孩子們：「世界上從不缺乏美，只是缺少發現！」就像藝術家在舞台上所示現的蝶豆花變色實驗一樣。

透過欣賞國際演出，基金會希望能作為一扇接軌國際視野的心靈之窗，引導孩子對科學產生好奇心，對藝術、音樂留下印記，並在互動中學會分享、學會愛。

歲末之際辦理公益尾牙，邀請全台受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，然而，因為疫情未歇之故，不得不取消尾牙宴。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」

正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」，在符合政策規定的範圍裡儘可能為孩子們圓夢，並依資助單位孩童的需求採購物資，由員工分梯次帶著公益夥伴齊心挹助的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

「行善如一滴水注入大海，積少成多，便能讓愛永不乾涸！」魏嘉銘說，透過「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」的辦理，期許嘉磐基金會能成為一個拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。

魏嘉銘指出，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3,589名孩童。基金會以「孩子喜歡的事」為出發點，為資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

嘉磐建案講究「家」的精神，每一棟建築都是原創而不是複製。旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎，以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，今年勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎。

目前，嘉磐以台北、台中雙城聯手推案，無論是位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」，亦或傳承台北信義區名宅血統規劃的台中北北屯新案「嘉磐信義」，都在市場引起高度矚目。