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富邦媒11月營收衝破百億 改寫歷史新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）公告11月營收首次創下單月突破百億元，達122.3億元，年增32%，創下開站以來單月歷史新記錄。累計1至11月合併營收突破803.8億元，年增約32.4%，營運再攀新高峰。

富邦媒指出，網路購物11月營運表現亮眼，年增34%，業績占比達96.3%，創歷史新高。行動購物則較去年同期成長42%，在網購業績佔比近8成。momo11月營收寫下新高表現，除了低溫引爆保暖商機外，主要還是雙11各式促銷活動強勁推動買氣更為11月營運添翼，11月11日當日凌晨即創下3分鐘破億的銷售佳績，檔期業績更為平日業績的3.5倍。而宅經濟加速消費轉往線上化，雙11為網購年度最大盛事，吸引響應盛會的消費者年增約3成，為雙11銷售加足馬力。

今年雙11 momo豪擲的最大獎於12月1日開出，111.1萬紅利金獎落台南，幸運兒於雙11當日僅花1,922元，購買流行包款與護唇膏，即把最大獎抱回家。

延續雙11採買熱潮，消費者引頸期盼的momo《12.12年終盛典》將年末購物商機推向高峰，momo表示，雙12寵愛會員再大手筆祭出奢華豪禮，包括12月12日當日限定「谷關日式奢華雙人之旅（市價39,268元）」不限金額下單登記抽、達指定消費金額即可參加「滿額瓜分120萬獎金」，還有「消費滿額送萬份麥當勞／築間火鍋美食」等，可望帶動買氣。

富邦媒 momo

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