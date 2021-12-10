中鋼5G AIoT推動辦公室揭牌 5G戶外示範場域開台

中鋼（2002）響應政府政策，積極推動5G AIoT應用，特別於今（10）日高雄市政府假高雄展覽館舉辦亞灣創新X新創大南方展覽活動中，舉辦中鋼5G AIoT推動辦公室與中鋼5G AIoT實驗室啟用典禮，並邀請經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、國發會產業發展處長詹方冠、AIT高雄分處長禹道瑞及數位時代榮譽發行人何飛鵬與中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽一同揭牌，中鋼廠區內另同步進行5G戶外示範場域遠端連線開台儀式，開啟中鋼導入5G AIoT新技術的里程碑。

面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的趨勢及挑戰，為提升企業競爭力，打造智能產銷之精緻鋼廠，中鋼近年來積極投入智慧製造與數位轉型工作，例如，2020年完成首座智慧高爐建構，啟用煉鐵智慧中心，藉由AIoT的導入，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，以達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳的多種效益。

此外，中鋼亦思考5G為未來通訊控制的重要技術，積極規劃利用5G來建構高可靠度、高安全性的工控環境，透過高速無線網路的新科技使人員可以與各式物聯網連結，即時應對更多元變化的生產環境，穩定生產品質及提高工作安全。

中鋼今年適逢建廠50周年，為厚植下一個50年營運競爭力，已投入約8,500萬的經費，分別攜手中華電信建立5G智慧軌道運輸戶外示範場域，以及與仁寶、思科合作建構5G軋鋼智慧工廠室內示範場域，兩個示範場域共進行九項智能化專案之研究，包括智能板胚動態監控、鋼帶偏移監控系統、專家遠端協作系統、數位產線實境導覽、危險作業遠程操控、渣桶狀態監測系統、行車安全輔助系統、XR虛擬實境訓練、自走載具技術開發。今日戶外示範場域的開台只是中鋼公司導入5G AIoT技術的第一步，後續將加速相關智能方案之開發，逐步使5G無線網路技術的應用發揮最大效益。

中鋼5G AIoT推動辦公室與實驗室將成為相關技術應用的推動單位，並與亞洲新灣區5G AIoT創新園區的廠商進行軟硬體及資安防護等議題對接，目前已與國際加速器（微軟）、新創（杰悉科技）、學研單位（工研院、高科大、金屬中心、路竹電信研究中心），展開智能專案開發及應用，透過跨領域的密切合作，加速落實中鋼5G AIoT建置與應用，未來能將相關經驗及技術成果向外平行推廣，為鋼鐵產業轉型升級貢獻心力。