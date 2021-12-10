陳吉仲：投130億建冷鏈、4年92億推農業機械化自動化

農委會主委陳吉仲今天上午受邀出席台灣甘薯策略聯盟首屆年會，他表示，誰決定了冷鏈誰就就決定了市場價格，未來農委會投入130億將冷鏈建設起來，讓農產品價格維持在很好的水準，且每年投入23億4年共92億加強農業自動化、機械化，提升台灣競爭力。

陳吉仲說，農委會已經成立至少超過十幾個農產品策略聯盟像鳳梨、文旦、甚至養蜂產業等，尤其在冷鏈加工補助後讓農產品價格維持在很好的水準。

他指出，這樣的聯盟成立很有前瞻性、未來性，且農糧署推動的雜糧作物面積裡面，推展最快的就是甘薯產業；農委會未來4年會投入130億將冷鏈系統建置起來，因為誰決定了冷鏈誰就決定了市場價格。不僅如此還要讓甘薯產業大量自動化、機械化，這是具體解決農業缺工的工具。

他表示，從明年開始每年有23億，4年共92億投入農業機械化、自動化，要翻轉、提升台灣的競爭力最重要的一個工具，就是自動化、機械化。

台灣甘薯策略聯盟副總召黃榮清表示，聯盟成員是以台灣北中南甘薯契作為主體，台灣農產品最怕產銷失衡，經由策略聯盟可以將產銷期調整更精準，一來提升產地農民裁培技術，讓農民品質、收成更加穩定，有品質穩定的量才有可能和一些大型通路甚至國際市場進行營運行銷。