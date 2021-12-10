中鋼開發出新一代超高強度車用鋼 搶電動車市場

因應全球各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力之需求，積極投入車體輕量化之開發，中鋼（2002）成功研製新一代車用鋼MS1300，除了是目前冷加工用途中超高強度等級的鋼種，具備良好成形性與銲接性外，也通過國內部件廠冷加工及銲接的產品性能驗證，以達成兼顧車體安全及減重之目標，並已應用製成保險桿部件，供應至北美市場。

中鋼表示，新一代車用鋼MS1300是該公司投入大量研發資源，結合創新冶金設計及製程技術，突破各項瓶頸始完成開發的超高強度鋼種。MS1300的材料顯微組織採用鋼材強度最高的麻田散鐵(Martensite)，於生產製程中發展自回火技術，將強度提升達130公斤等級，除了強度為台北101大樓結構用鋼的2.2倍外，彎折半徑也低於2.5倍厚度水準，滿足車用保險桿部件對輥壓成形工法的要求。

中鋼強調，公司為推動「高值化精緻鋼廠」之發展策略，以開發「精緻鋼品」為策略主軸，研發聚焦在八大品項，分別為「精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼」。新一代超強度鋼車用鋼，不僅符合精緻鋼品「高技術含量、高獲利能力及高應用價值」之三高原則，也突破了以往僅能從國外進口的困境，協助國內用鋼產業轉型升級。

展望未來，中鋼將持續與下游客戶合作，以協同研發的方式進行更高強度等級鋼品的開發，不僅為臺灣用鋼產業設計製造能力優化及提升國際競爭優勢做出貢獻，也朝精緻鋼廠之路持續踏實前進。