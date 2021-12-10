麥當勞鳥松店1.86億賣了 創鳥松區成交紀錄

高雄又再一家麥當勞店面賣了，繼鳳山鳳頂店今年2月間以1.29億出售後，位在鳥松區中正路的麥當勞鳥松店也由立崧建設以1.86億元買下，創下鳥松區實價登錄史上最高總價成交紀錄，每坪土地成交價約50萬元，也是近8年來鳥松區最高土地單價紀錄。

麥當勞鳥松店為2樓店面，屋齡23年，建物面積142.71坪，占地372.68坪， 台灣房屋仁武7+1工商加盟店長黃明智表示，麥當勞這家店位在鳥松中正路上，近神農路與大埤路主幹道，鄰近澄清湖風景區，商業條件佳，周邊租金行情每月約在30萬上下，立崧建設投入1.86億，投報率然偏低，但因地段保值，未來增值性仍看好。

從肯德基大順二店、麥當勞鳳山鳳頂店再加上這間麥當勞高雄鳥松店，已是高雄今年第三間知名連鎖速食店面，以超過上億的身價被收購，據台灣房屋集團統計，今年至今成交總價超過億元以上的透天店面累計交易20筆，總成交額超過88億，超越去年億級透天店交易紀錄，其中一半的交易都是知名公司或連鎖品牌承租的店面。

黃明智說，中正路2、300坪以上可供住宅開發的中大型土地並不多，麥當勞鳥松店占地372坪，但深度僅20米，不過後方尚有素地可整併，估計建商應有整併推出銷售的規劃，未來如開發為住宅，可通仁武、鳳山、大寮及三民等區，未來捷運黃線也會設站，距新推的仁武產業園區也約10分鐘車程，具吸納人口的機會，開發前期可收租兼養地，因此建商願意高價入手。