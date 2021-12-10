巧新11月營收7.6億元、年增36.61％ 四年半來單月新高

全球汽車鍛造輪圈領導廠商巧新科技（1563）受惠於超跑與豪華汽車新車銷售市場成長速度優於一般輕型汽車市場，帶動品牌車廠對於公司旗下客製化輪圈產品的出貨暢旺，逢第4季汽車產業傳統旺季、品牌車廠因應耶誕假期提前拉貨，巧新雲林斗六廠稼動率持續維持近滿載水準，11月營收衝高，達7.6億元、年增36.61％，遞出四年半來單月營收新高的優異佳績。

巧新董事長黃聰榮指出，COVID-19為全球汽車產業帶來了空前的影響與挑戰，公司全體經營團隊與員工，加快調整步伐及因應策略，更加專注在強化開發設計的技術能力、優化產能製程效率、調整訂單接單結構等，並積極正面面對運費高漲、新台幣匯率波動等負面因子的干擾，加上再生料去化得宜，使得在客戶拉貨力道提升下，巧新累計今年前十一月營收達69.44億元，較去年同期增加43.28％，可見公司近兩年來重振旗鼓，已創造整體財務、業務等全方位穩定健康發展。

巧新深化豪華品牌車廠經營，除了在歐美超跑、豪華汽車品牌車廠新案開發滲透率持續提升外，多年耕耘的日系豪華車廠也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠之認證並開始量產出貨，日系品牌車廠營收自2019年以20%以上年複合成長率的速度提高，有助巧新實現分散客戶、降低市場集中風險，擴大整體業務規模。

根據BloombergNEF預估2021年全年，全球電動車（含PHEV）銷售份額將從4％成長到6％，並在2022年進一步上升到8％，如今電動車的電池重量就佔了車重的一半，而巧新的鍛造輪圈符合電動車輕量化的需求，目前來自電動車輪圈營收占輪圈營收的比重達10％，將有機會隨著電動車的銷售成長，提升公司於電動車市場的份額。

展望2021年第4季，看好隨著疫苗施打進度穩定，全球消費能量將持續成長，消費者對於超跑、豪華車保持一定需求量，包括賓士、保時捷、豐通、Jaguar、BMW、賓利、及Volvo等超跑、豪華品牌車廠客戶也積極推出新車款搶攻年底及2022年新車市場占比，將帶動超跑與豪華汽車市場銷售、展現良好成長的態勢，巧新將憑藉著品牌車廠高度信賴肯定的工藝技術與品質，積極提升於單一品牌車廠新車款輪圈開發的滲透率，以及開拓與更多品牌車廠合作的機會，同時為滿足客戶的訂單需求，公司也已於今年第3季起陸續於雲林及屏東廠擴增CNC機台，期待新訂單與新產能加入，以及解封後加速客戶驗證屏東新廠的腳步，將創造巧新未來中長期營運良好之成長動能。