快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

巧新11月營收7.6億元、年增36.61％ 四年半來單月新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

全球汽車鍛造輪圈領導廠商巧新科技（1563）受惠於超跑與豪華汽車新車銷售市場成長速度優於一般輕型汽車市場，帶動品牌車廠對於公司旗下客製化輪圈產品的出貨暢旺，逢第4季汽車產業傳統旺季、品牌車廠因應耶誕假期提前拉貨，巧新雲林斗六廠稼動率持續維持近滿載水準，11月營收衝高，達7.6億元、年增36.61％，遞出四年半來單月營收新高的優異佳績。

巧新董事長黃聰榮指出，COVID-19為全球汽車產業帶來了空前的影響與挑戰，公司全體經營團隊與員工，加快調整步伐及因應策略，更加專注在強化開發設計的技術能力、優化產能製程效率、調整訂單接單結構等，並積極正面面對運費高漲、新台幣匯率波動等負面因子的干擾，加上再生料去化得宜，使得在客戶拉貨力道提升下，巧新累計今年前十一月營收達69.44億元，較去年同期增加43.28％，可見公司近兩年來重振旗鼓，已創造整體財務、業務等全方位穩定健康發展。

巧新深化豪華品牌車廠經營，除了在歐美超跑、豪華汽車品牌車廠新案開發滲透率持續提升外，多年耕耘的日系豪華車廠也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠之認證並開始量產出貨，日系品牌車廠營收自2019年以20%以上年複合成長率的速度提高，有助巧新實現分散客戶、降低市場集中風險，擴大整體業務規模。

根據BloombergNEF預估2021年全年，全球電動車（含PHEV）銷售份額將從4％成長到6％，並在2022年進一步上升到8％，如今電動車的電池重量就佔了車重的一半，而巧新的鍛造輪圈符合電動車輕量化的需求，目前來自電動車輪圈營收占輪圈營收的比重達10％，將有機會隨著電動車的銷售成長，提升公司於電動車市場的份額。

展望2021年第4季，看好隨著疫苗施打進度穩定，全球消費能量將持續成長，消費者對於超跑、豪華車保持一定需求量，包括賓士、保時捷、豐通、Jaguar、BMW、賓利、及Volvo等超跑、豪華品牌車廠客戶也積極推出新車款搶攻年底及2022年新車市場占比，將帶動超跑與豪華汽車市場銷售、展現良好成長的態勢，巧新將憑藉著品牌車廠高度信賴肯定的工藝技術與品質，積極提升於單一品牌車廠新車款輪圈開發的滲透率，以及開拓與更多品牌車廠合作的機會，同時為滿足客戶的訂單需求，公司也已於今年第3季起陸續於雲林及屏東廠擴增CNC機台，期待新訂單與新產能加入，以及解封後加速客戶驗證屏東新廠的腳步，將創造巧新未來中長期營運良好之成長動能。

電動車

延伸閱讀

郭董大探索虛 實科技 鴻家軍全速前進 誰最給力？

企排／臺北鯨華損兵折將 苦戰五局斷超跑連勝

影／28歲駕駛開Audi R8自撞成廢鐵 21歲女乘客送醫不治

疑天雨路滑…千萬奧迪超跑自撞電桿 一傷一命危

相關新聞

華航貨收140億元再攀高峰 前11月業績突破千億大關

華航（2610）集團11月份合併營業收入為153.69億元，較去年同期增加53.14億元，增幅52.85%。其中，客運收...

內政部重手打炒房 賴正鎰：還讓不讓人活了？

針對內政部打算祭出五項新鐵腕措施，全國商總主席賴正鎰今天說，政府用嚴法來限制人民買賣自由，是開民主倒車，要將房地產往死裡...

商戰啟示錄/做了20年的電商，ACS跨運動為何加強回防實體店面？

電商時代，實體通路轉戰電子商務早不稀奇，但現在有些電商卻反其道而行，從線上又轉進實體，打的是什麼主意？

陳吉仲：投130億建冷鏈、4年92億推農業機械化自動化

農委會主委陳吉仲今天上午受邀出席台灣甘薯策略聯盟首屆年會，他表示，誰決定了冷鏈誰就就決定了市場價格，未來農委會投入130...

麥當勞鳥松店1.86億賣了 創鳥松區成交紀錄

高雄又再一家麥當勞店面賣了，繼鳳山鳳頂店今年2月間以1.29億出售後，位在鳥松區中正路的麥當勞鳥松店也由立崧建設以1.8...

苦盡甘來！本土疫情穩住 6成1上班族保住尾牙

隨著疫苗覆蓋率逐步提升，國內疫情趨於穩定，農曆春節前犒賞員工的重頭戲「尾牙」也宣告回來了，對比去年的尾牙因為疫情瞬間歸零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。