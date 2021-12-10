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搞定超複雜土地！銅板「阿婆壽司」蓋新樓

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／東森房屋鶯歌店提供
圖／東森房屋鶯歌店提供

新北市鶯歌區「阿婆壽司」以銅板美食著稱，雖然一道大多只要一、二十元，但人潮多，收入豐，十多年前開始收購鶯歌市中心區一處超級複雜土地，最終整合成功，目前正興建7層住商大樓。

東森房屋三鶯區總經理廖麟鑫表示，阿婆壽司新蓋的大樓，基地位於鶯歌建國路上，就在一銀旁，為鶯歌最熱鬧的市中心區段。這塊地原本有20多人持分，產權複雜，先前一直空置，地主圍起圍籬，還在圍籬內種菜，養雞，和圍籬外車水馬龍，形成強烈對比。

他表示，阿婆壽司是在鶯歌在地人，經營已久，以平價著稱，茶碗蒸、味噌湯都只有20元上下，壽司一盒也不貴，之前還更便宜，不僅是鶯歌人愛吃的美食，也吸引大批外地觀光客，不過目前位於鶯歌中正一路的總店，為承租他人的店面。

可能為了擁有自家店面，阿婆壽司很早就相中建國路市區空置土地，一塊一塊整合，終於成功，並於2019年申請建照開工。

根據建照資料，新大樓為地上7層、地下2層，1至3樓規劃餐廳、4至6樓為辦公室，7樓與夾層為1戶集合住宅，總樓地板面積750坪，工程造價約2705萬元，2019年9月動工，原預計今年10月完工，目前仍在施工。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，由於不動產價格長期走揚、具有保值及抗通膨的特性，依據國人習慣，事業賺錢多數會將資金投放至不動產，有自用需求的自營商、公司企業更是如此，並以事業、企業據點做為主要購置地點，除了擴展版圖外，也便於管理。

而鶯歌火車站周邊為鶯歌區的熱門地段，未來還有三鶯線開通後可帶來的經濟效益，近幾年沿線不動產價值已有翻漲，且國際疫情未解，國內旅遊蓬勃發展，相關服務業未來具有發展空間。

圖／東森房屋鶯歌店提供
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取自google
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三鶯線 觀光

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