德國聖誕市集10日登場 華航共襄盛舉慶佳節

傳統德國聖誕文化在台灣也能體驗。華航（2610）搭載過許多旅客由台北直飛法蘭克福享受聖誕節慶，在大家想念出國、期待後疫情時代到來，華航特別贊助由德國經濟辦事處主辦的「第二屆德國商品 X 聖誕市集」，活動於 12 月 10 日至 12 日假圓山花博舞蝶廣場舉辦，讓喜愛歐洲聖誕市集的民眾感受歡愉的節慶氛圍。

中華航空深耕台北-法蘭克福航線多年，為國人前往德國的搭機首選，也是到歐洲各地的轉機門戶，搭乘聯營航班可銜接至法國巴黎、西班牙馬德里，也可轉機至捷克布拉格、波蘭華沙、瑞士蘇黎世、奧地利維也納、義大利羅馬及米蘭等地。華航更與德國鐵路合作 Rail&Fly 服務，旅客可於抵達法蘭克福機場後，轉乘至德國境內任一德鐵車站，享受舒適便捷的旅程；Rail&Fly 服務深入各城市，建立起華航與德國緊密的連結。目前華航每周執飛台北-法蘭克福兩班，周四、日以 A350 機型飛航，去程時間 23:50 於台北起飛，翌日 06:25 抵達法蘭克福；回程時間當地 10:40 起飛，翌日 06:00 抵達台北。

「第二屆德國商品 X 聖誕市集」於 10 日下午 4 時登場，華航將在現場與民眾同樂，精心準備趣味遊戲、扭蛋機與民眾互動，凡於現場完成指定任務或參與趣味遊戲獲勝者，即可扭蛋乙次，有機會獲得中華航空摩天輪音樂鈴、A350模型機、Q版飛機酒瓶塞等多項精美好禮，一起歡度佳節。

主辦方另安排聖誕摸彩活動，於市集消費滿 1,000 元即可參加抽獎，現場上網至華航 eMall 消費金額亦可計算在內，最大獎為中華航空台北-法蘭克福經濟艙來回機票乙張。聖誕佳節將至，華航 eMall 提供多元送禮選擇，並推出滿額贈優惠，訂單總消費金額滿 5,888 元即送盥洗包一組，買越多送越多，歡迎上網 https://calec.china-airlines.com/emall/ 選購。