苦盡甘來！本土疫情穩住 6成1上班族保住尾牙

隨著疫苗覆蓋率逐步提升，國內疫情趨於穩定，農曆春節前犒賞員工的重頭戲「尾牙」也宣告回來了，對比去年的尾牙因為疫情瞬間歸零化為泡影，今年多數上班族總算苦盡甘來，根據1111人力銀行調查，六成一上班族今年保住尾牙機會，其中科技業、金融業、不動產業市況熱，舉辦尾牙意願最高昂。

1111人力銀行【上班族尾牙春酒不疫樣調查】調查，61%上班族表示今年公司會辦尾牙/春酒。至於尾牙舉辦的形式，照常舉辦實體尾牙/春酒57.8%佔比最高，另外還有企業擴大辦理實體尾牙/春酒5.0%，但也有不少上班族服務的企業調整了尾牙/春酒舉辦的形式，包括部門各自舉辦16.1%、改舉辦不用餐形式的尾牙11.8%、原廠辦理實體尾牙/春酒6.2%等，以縮小規模的方式來舉辦尾牙。

但也因為近期出現Omicron變種病毒，再掀不確定性，仍然有近4成的上班族表示，所屬企業沒有舉辦尾牙/春酒的規劃，主要的原因就是降低疫情傳染風險53.4%，另外還有企業在疫情重創後營運不如預期26.9%，以及預算不足/節省開支24.6%。

從交叉分析來看，舉辦尾牙意願最高的產業分別是資訊科技業、工商業服務業以及營建不動產業，而舉辦意願相對低的則有民生服務業以及批發零售業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，資訊科技業表現亮眼，出口屢創新高，工商業服務業光是前三季的稅前盈餘就衝破8千億，年增率達到43.4%，營建不動產業受惠於熱錢湧入房市交易熱絡，全台2021年的移轉棟數有機會挑戰35萬棟，創下近8年新高，同樣也是豐收的一年。反觀民生服務業、批發零售業在三級警戒期間受傷慘重，還沒有完全擺脫無薪假的困境，但隨著寒假及農曆春節旺季到來，內需型的產業有望一掃陰霾。

尾牙中，上班族最期待的橋段分別有摸彩抽獎84.5%、美食美酒57.7%、同事歡聚不尬聊26.7%、有明星網紅就給讚11.5%。最討厭的則是菜色不好吃/餐點不夠吃38.3%、公司沒經費抽大獎33.5%、長官/貴賓致詞落落長31.7%。

用餐形式偏好上，可以自己挑選菜色的Buffet最受歡迎，宴席桌菜28.1%排第二，從年齡來分析，35歲以下的上班族對於可以自由走動、聊天取餐的Buffet偏好度最高，但36歲以上的中生代，則偏愛不用起身就有服務生上菜、分菜的宴席桌菜形式。