春天從高雄出發？他們砸重金搶當麥當勞房東

高雄麥當勞店面超搶手，實價揭露，高雄今年2月除了麥當勞鳳山鳳頂店2層樓透店，由麥當勞台灣市場授權發展商以1.29億元買下，位於鳥松區中正路上的麥當勞高雄鳥松透店，房東也換人當，由高雄在地建商「立崧建設」，以總價1.86億元高價入主。

此筆房地交易創鳥松區實價資料最高總價成交紀錄；另據資料顯示，此間透店樓高2層，屋齡23年，建物約142坪，占地約372坪，如以成交總價換算地價來看，每坪土地成交價約50萬元，亦為近8年來，鳥松區最高土地單價紀錄。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，此間透店坐落於鳥松中正路上，近神農路與大埤路主要幹道，鄰近澄清湖風景區，人流車流旺盛、地段與商業條件俱佳，在地營業已有超過十年時間，目前仍營業中。

店面擁有80米超大面寬，樓高2層室內空間寬闊且停車方便，以目前租客是連鎖品牌，以及周邊租金行情推估，每月租金收益應在30萬上下，以成交總價1.86億來換算，投報率雖然偏低不到2%，但該地段優勢具有保值性，且未來增值性看好。

黃明智表示，中正路一帶土地多數已經開發，二至三百坪以上可供住宅開發的中大型土地並不多，此店面佔地372坪，不過土地深度最深僅20米，其後方尚有素地可整併開發，建商應會進一步整合。

他分析，此區段為通往仁武、鳳山、大寮及三民區的中心點，周邊生活機能佳，未來捷運黃線也將沿大埤路與神農路設站繞行，且距離仁武產業園區也僅約10分鐘車程，具備吸納人口移入的優勢，開發前期又可收租兼養地，因此讓建商願灑高價入手。

從肯德基大順二店、麥當勞鳳山鳳頂店，再加上這間麥當勞高雄鳥松店，已是高雄今年第三間知名連鎖速食店面，以超過上億元金額被收購，台灣房屋集團統計今年至目前為止，高雄成交總價超過億元以上的透天店面，累計交易20筆，總成交額已超過88億元，超越去年億級透店交易紀錄，而其中一半的交易，都是知名公司或連鎖品牌承租的店面。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年商機逐漸復甦，這些帶有連鎖品牌租約的黃金透店，多具備成熟的生活機能與優渥的集客力，人流錢流都有一定水準，入主當房東，除了現成穩定收租獲利，另一也是看好未來改建發展。