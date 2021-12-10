快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

中鋼成功開發 新一代超高強度車用鋼

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼MS1300應用於車體保險桿內鐵示意照片(中鋼/提供)
中鋼MS1300應用於車體保險桿內鐵示意照片(中鋼/提供)

因應全球各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力之需求，積極投入車體輕量化之開發，中鋼（2002）成功研製新一代車用鋼MS1300，除了是目前冷加工用途中超高強度等級的鋼種，具備良好成形性與銲接性外，也通過國內部件廠冷加工及銲接的產品性能驗證，以達成兼顧車體安全及減重之目標，並已應用製成保險桿部件，供應至北美市場。

新一代車用鋼MS1300是中鋼投入大量研發資源，結合創新冶金設計及製程技術，突破各項瓶頸始完成開發的超高強度鋼種。MS1300的材料顯微組織採用鋼材強度最高的麻田散鐵(Martensite)，中鋼公司於生產製程中發展自回火技術，將強度提升達130公斤等級，除了強度為台北101大樓結構用鋼的2.2倍外，彎折半徑也低於2.5倍厚度水準，滿足車用保險桿部件對輥壓成形工法的要求。

中鋼為推動「高值化精緻鋼廠」之發展策略，以開發「精緻鋼品」為策略主軸，研發聚焦在八大品項，分別為精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼。新一代超強度鋼車用鋼，不僅符合精緻鋼品「高技術含量、高獲利能力及高應用價值」的三高原則，也突破了以往僅能從國外進口的困境，協助國內用鋼產業轉型升級。

展望未來，中鋼將持續與下游客戶合作，以協同研發的方式進行更高強度等級鋼品的開發，不僅為臺灣用鋼產業設計製造能力優化及提升國際競爭優勢做出貢獻，也朝精緻鋼廠之路持續踏實前進。

中鋼 鋼品 保險

延伸閱讀

中鋼營收創高 唱旺後市

被老鼠咬到？實驗外洩？一圖看懂國內實驗室等級「P3專研致命病毒」

中鋼集團看望明年鋼市

中鋼12月盤價 平均調降1.65%

相關新聞

大企業搶當「小台電」 郭台強孵14年率先上市

「現在的情況，很像中華電信民營化的前夕，」1位綠能公司董事長以電信民營化為例，「出現了像台灣大哥大、遠傳這些1級的民營玩家。那當電業市場完全民營化之後，誰能成為民間的台電？」

大同董總傳辭職 20日董事會後拍板

大同董事長盧明光、總經理何春盛傳出在12月20日公司董事會後將辭職，由大股東三圓建設董事長王光祥屬意的人選出任新任董總座...

中鋼新一代車用鋼MS1300 強度是台北101用鋼2.2倍

全球各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力，車體朝「輕量化」發展，傳也有意進軍電動車市場的中鋼公司，已成功研製出新一代車用...

疫情加速餐廳招牌菜商品化 王品憑2優勢孵出營收破億金雞母

新冠疫情改變了餐飲業的生態，餐飲業者近期努力將餐點商品化進入餐廳以外的通路銷售，要讓商品「從餐廳延伸到家中餐桌」。不過，業者指出，餐點商品化雖然是「多開一家店」的概念，仍有與內用的衝突因素要注意，更不可能將所有餐點擺上通路。...

投資展望論壇／羅介嶸：零碳未來 引爆商機

全球政府與企業加速凝聚淨零碳排共識，在政策面支持、需求面具成本效益刺激下，潔淨能源可望於2022年起有感轉型。富蘭克林華...

長榮購物平台 線上累積哩程

長榮航空無限萬哩遊會員計畫再優化！長榮航空昨宣布和全球知名會員忠誠度計畫開發商Collinson Valuedynamx...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。