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台南科技城論壇 產官學研跨界推綠能科技扎根當地

經濟日報 / 記者劉秀珍/即時報導
台南市長黃偉哲表示，將在台南沙崙智慧科學城推動5G聯網、智駕車試運行等項。圖為沙崙智慧科學城。本報系資料照片
台南市長黃偉哲表示，將在台南沙崙智慧科學城推動5G聯網、智駕車試運行等項。圖為沙崙智慧科學城。本報系資料照片

為吸引綠能高科技產業投資台南，促進在地企業升級轉型，並共同掌握政策與科技新知，台南市政府與財團法人光電科技工業協進會9日共同在台南生活美學館國際會議廳，舉辦「2021台南科技城大投資論壇」，台南市長黃偉哲指出，期盼未來藉由產官學研多方合作，讓綠能科技產業在台南持續扎根發展。

黃偉哲表示，隨著半導體先進製程往南台灣遷徙趨勢，落實「台南市綠能產業園區」，並將在沙崙智慧綠能科學城推動5G聯網、智駕車測試運行等。

同時加速推動「七股科技工業區」的開發，吸引AIoT新創企業進駐創新育成中心。此外，這次論壇活動與產業各界簽署「促成台南產業投資合作備忘錄」，搭接促成投資台南的目標，共同繪製未來市政發展藍圖。

論壇結合在地重要的廠商，討論「碳中和與零排放」的趨勢，綠能技術的發展趨勢與產業發展方向；議題包括了電動車、化合物半導體、綠能科技，以及最近最夯的元宇宙等。探討深度也涵蓋經營策略、轉型升級、投資佈局等面向，兼顧廣度與深度。

經發局長陳凱凌表示，市府未來會持續與各企業分享台南當地產業與經濟發展的現況與策略發展，讓企業放心在台南投資，將台南打造成全國綠能智慧生態城的典範。

綠能 半導體

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