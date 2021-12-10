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潭子弘富重劃區房市熱「恆山和合」BlG機能建築吸睛

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
超機能2房2衛、衛浴全採光，是弘富重劃區唯一擁有2房格局建案。記者宋健生/攝影
超機能2房2衛、衛浴全採光，是弘富重劃區唯一擁有2房格局建案。記者宋健生/攝影

台中潭子區受惠74號快速道路匝道行經，成為建商瘋搶的房市熱區，其中新開發的弘富重劃區因腹地完整、機能齊全，尤其受到購屋人青睞，最近進場的「恆山和合」，標榜BIG機能建築，就

吸引不少潭子科技產業園區員工下訂購買。

業界指出，台中城市建設北移，下一個即將完工的重大交通路段，就屬國道四號豐潭段與國道一號連接74號線，完工後將能引進台中山城后里、東勢、神岡、豐原的人口，潭子區成為山城出入

門戶，未來房市持續看漲。

而在竹科與中科驚人的光環下，不斷創造新的房市熱點吸引目光，2021年正式掛牌的台中潭子科技產業園區，早已是世界級光學科技產業重鎮，同時擁有多家上市上櫃科技廠商在此設廠。

強大的創富能力推動金流、人流與居住需求，連帶鄰近園區的「弘富重劃區」也成為置產熱點。

市調指出，潭子新興開發的弘富重劃區與僑忠重劃區因腹地完整、機能齊全，為潭子新推案最集中的兩大重劃區，包括恆山、久樘、嘉磐、佳茂、睿嚮、喬立等知名建商互別苗頭，拉抬新案價格已站穩3字頭。

剛進場的「恆山和合」，跳脫傳統2至3房的規劃尺度，利用弘文中學第一排基地優勢，打造1,056坪、三面臨路的大尺度社區，基地坐北朝南，雙塔配置拉開棟距，創造小坪數罕見的無限棟距，打造一棟真正會呼吸的房子。

另外，社區入口臨路退縮19米埕院花園，以寬闊的中軸合院現代園林空間，呼應摘星山莊的半月池與綠林，打造宜居的聚落生活尺度。

在公設規劃方面，「恆山和合」更是打破傳統小坪數的享受級距，現階段唯一千坪動森泳池俱樂部，擁有20米水道與親子戲水池、親子書房、英式娛樂Bar、綠景健身房、可一覽星空的Rooftop

Bar等15項公設。

「恆山和合」現場銷售總經理蔡鎧程表示，此案由於基地夠大，才能把度假放鬆、全齡樂享的多元生活通通都裝進來，徹底顛覆2、3房尺度的想像與體驗。目前，此案每坪開價34萬至36萬元，

主力總價(含車位)在1,080萬至1,388萬元間。

為了延續文教重劃區的人文特質，「恆山和合」與還台灣蔦屋(TSUTAYA BOOKSTORE)攜手合作，雙方以「在地化」為共同理念，將「恆山和合」打造為北11期首座台灣蔦屋選書人文社區。

未來，將由台灣蔦屋依照潭子的文化風土、社區質感、住戶喜好等面向，在親子書房中量身推薦「恆山和合」的專屬選書。

蔡鎧程指出，「恆山和合」主力產品2至3房，超機能2房2衛、衛浴全採光，是弘富重劃區唯一擁有2房格局的建案，產品力與稀有性相對特殊。室內格局樑柱外推，創造空間擴大、超強收納、滿足機能需求、坪效升級的優點。

而CLEANUP日系精品廚房，可增加30%收納，不銹鋼櫃體防蟑易清。衛浴設備選用INAX日本精品衛浴、Panasonic全智慧電腦馬桶、MML瑪摩麗磁、德國太格木地板、BWT德國倍世淨水系統、社區車位標配充電車迴路。

蔡鎧程說，國道四號豐潭段將於2022年底完工，國道一號銜接台74線也訂2023年完工，潭子科技產業園區將納入台中最新的高速環線網路板塊之內，弘富重劃區後續行情可期。以「恆山和合」

為例，已購客中產業園區員工就占了三成以上。

CLEANUP日系精品廚房可增加30%收納，不銹鋼櫃體防蟑易清。記者宋健生/攝影
CLEANUP日系精品廚房可增加30%收納，不銹鋼櫃體防蟑易清。記者宋健生/攝影
「恆山和合」標榜BIG機能建築，吸引不少潭子科技產業園區員工下訂購買。記者宋健生/攝影
「恆山和合」標榜BIG機能建築，吸引不少潭子科技產業園區員工下訂購買。記者宋健生/攝影

重劃區 國道

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