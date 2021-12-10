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JCB冬日遊樂祭月中起跑 偽出國刷卡抽近萬元金飾

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
2021-2022「JCB冬日遊樂祭」活動揭幕，左起依序為 JCB國際組織台灣代表處總經理日野治、活動嘉賓温貞菱、JCB國際組織台灣代表處副總經理高橋悅郎。JCB卡/提供
2021-2022「JCB冬日遊樂祭」活動揭幕，左起依序為 JCB國際組織台灣代表處總經理日野治、活動嘉賓温貞菱、JCB國際組織台灣代表處副總經理高橋悅郎。JCB卡/提供

來自日本的國際信用卡組織JCB，於今年年末暖心籌辦「JCB冬日遊樂祭」，策畫經典日本主題情境的現場活動，搭配北中南連鎖大型百貨合作推出獨家滿額獻禮，讓卡友在目前仍無法自在出國旅遊之際，也能在國內輕鬆享受豐富美好生活。

「JCB冬日遊樂祭」活動由JCB國際組織台灣代表處總經理日野治與活動嘉賓藝人溫貞菱一起揭幕，日野治也期許疫情早日過去，台灣能夠降低出國入境檢疫隔離門檻，恢復台灣人愛往日本觀光的盛況。

「JCB冬日遊樂祭」年度精心打造大型日式場景裝置，預定於12月中旬起連續三個周末假日，陸續巡迴北中南三地，歡迎卡友前往拍照打卡，感受偽出國的歡欣氛圍，每場次持JCB卡單筆簽單滿額新台幣388元以上，就可參加搖獎換贈品活動，提供各種哆啦A夢獎項，當中包含哆啦A夢特別訂製品以及市價超過9,000元的哆啦A夢款純金墜飾。

JCB本次攜手遠東SOGO、三井MITSUI OUTLET PARK、漢神等三家知名連鎖百貨體系，共計11間分店，於各百貨店點刷JCB卡消費累積滿2,000元，即可兌換限量JCB獨家設計哆啦A夢-A4環保購物袋，且三家百貨限量款式都不同，也希望持卡人能夠跨店蒐集獨家限定款。

另外，JCB國際組織為滿足廣大卡友一秒到日本的旅遊嚮往，重裝打造主題大型裝置，結合充滿日本在地特色的復古日式電車、造型售票亭、和風祭典屋台等不同場景，快閃駐點巡迴北中南三地，貼心指數破表。

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