政府擬推禁止預售屋換約 房產專家：根本來亂的

政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更亂，顯示政府對於打炒房根本沒有對症下藥的方式。

另外房產專家指出，嚴懲炒作者最高可罰5000萬元，但炒作者定義是什麼？怎樣算炒作？還有管制私法人購屋、五年內不得移轉部分，市場也能換個身分變成自然人就能因應。

尤其全面禁止預售屋及新成屋換約轉售，房產專家分析，沒有一個民主國家在禁止資產自由交易買賣，連中國大陸都沒有，預售屋禁止換約的法案本身就是有利建商、不利消費者，更會誤傷消費者。

房產專家指出，現在預售屋退戶的買方都是資金軋不過來的人，這類買方不僅因退戶沒有資本利得財，更要賠總價15%的違約金，這對建商反而有利，而且現在多頭市場，建商接手退戶產品，之後再轉手再賣反而還能再賺差價。

內政部今（9）日表示，為嚴打預售屋炒作，將再祭出修法，共五大重點，第一是全面禁止預售屋及新成屋換約轉售，第二嚴懲炒作者最高可罰5000萬元，第三預售屋解約30日內也要申報，第四，管制私法人購屋，五年內不得移轉，第五，建立檢舉獎金機制。