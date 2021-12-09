快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府擬推禁止預售屋換約 房產專家：根本來亂的

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更亂。報系資料照／記者侯永全攝影
政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更亂。報系資料照／記者侯永全攝影

政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更亂，顯示政府對於打炒房根本沒有對症下藥的方式。

另外房產專家指出，嚴懲炒作者最高可罰5000萬元，但炒作者定義是什麼？怎樣算炒作？還有管制私法人購屋、五年內不得移轉部分，市場也能換個身分變成自然人就能因應。

尤其全面禁止預售屋及新成屋換約轉售，房產專家分析，沒有一個民主國家在禁止資產自由交易買賣，連中國大陸都沒有，預售屋禁止換約的法案本身就是有利建商、不利消費者，更會誤傷消費者。

房產專家指出，現在預售屋退戶的買方都是資金軋不過來的人，這類買方不僅因退戶沒有資本利得財，更要賠總價15%的違約金，這對建商反而有利，而且現在多頭市場，建商接手退戶產品，之後再轉手再賣反而還能再賺差價。

內政部今（9）日表示，為嚴打預售屋炒作，將再祭出修法，共五大重點，第一是全面禁止預售屋及新成屋換約轉售，第二嚴懲炒作者最高可罰5000萬元，第三預售屋解約30日內也要申報，第四，管制私法人購屋，五年內不得移轉，第五，建立檢舉獎金機制。

預售屋 炒房 建商

延伸閱讀

P3實驗室好可怕？ 專家：若依SOP比外面安全

房市要降溫了？內政部修法打炒房 業者：打蛇打七寸

疑實驗室感染 專家：按SOP風險低、改進更重要

內政部出重手修法 禁預售屋轉售、私法人購屋採許可制

相關新聞

傳大同董事長、總經理將請辭 未獲公司證實

百年老店大同公司在去年11月股東臨時會經營權易主後，歷經林文淵、盧明光兩位董事長及3位總經理；在營運轉佳之際，卻傳出董事...

政府擬推禁止預售屋換約 房產專家：根本來亂的

政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更...

全聯併大潤發送件 公平會證實

全聯併購大潤發案新進度出爐，公平會今（9）日表示，已經正式收到本案結合參與事業送件，不過由於還需業者補件，本案尚未進入審...

房市要降溫了？內政部修法打炒房 業者：打蛇打七寸

內政部下重藥，今（9）日通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，祭出五大「打炒房」措施，全面限制預售屋及...

造成恐慌關三年？內政部修法打炒房 業者轟矯枉過正

內政部今（9）日通過平均地權條例及不動產經紀業管理條例修正草案，祭出五大打房措施，其中包括嚴懲任何人有意圖影響交易價格、...

關埔重劃區新屋房價一年翻倍漲 新竹縣市搶房原因曝光

據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年第3季高達290個，但此後持續下降；今年以來，銷售中建案數量減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。