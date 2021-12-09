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全聯併大潤發送件 公平會證實
全聯併購大潤發案新進度出爐，公平會今（9）日表示，已經正式收到本案結合參與事業送件，不過由於還需業者補件，本案尚未進入審查階段。
近來國內零售通路整併頻傳，連鎖超市全聯福利中心於今年10月，宣布將收購量販店大潤發，除了品牌之外，一併買下大潤發名下的土地及建物、門市經營權等，預計要在明年中完成收購。
由於兩大業者在台擁有一定的市佔率，業者若市佔率達標，應向公平會提出結合申報，公平會證實，已經收到本案的結合申報案。
公平會表示，本案業者申報資料還不完備，仍需要補件，因此尚未進入審查階段。
另外，近來台南又有搶買建案的傳聞，公平會亦表示將密切關注，確認業者在行銷過程中，有沒有涉及廣告不實行為，將針對廣告不實的業者開罰。
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