房市要降溫了？內政部修法打炒房 業者：打蛇打七寸

內政部下重藥，今（9）日通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，祭出五大「打炒房」措施，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，且造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元。對此，多數房仲業者認為，市場恐會出現降溫，但預售屋禁止換約，未考量民眾需求，需多方完備的討論。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該草案若確實執行禁止換約，可說是打蛇打七寸，現況的投機狀態不乏來自於此，而從目前動搖市場信心開始，先出現的大量換約潮不無緩緩修正價位的可能性，法案若通過，接下來轉為成屋的轉手獲利空間，就是比誰口袋深、撐得久，當然也得視房市熱況走勢，另外預售買方若直接解約，則單純視建商的推案價碼，但少了投資客群應會有一定的抑價效果。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨認為，公眾利益認定與民眾恐慌間的標準認定並不清楚，且採取有期徒刑方式懲罰，讓市場恐慌之外，也將壓抑供給，政策看似拿著坊間傳聞德國調控房市的方式有樣學樣，但德國作法是針對暴利與詐欺，並未有專屬於房產炒作的相關規定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從實價預售揭露資料可以發現，特定區域的預售案幾乎呈現秒殺狀況，短時間內銷售戶數超過千戶，這樣的速度不排除有些非自用需求在裡面，政府若是禁止預售換約的行為，可能會減少一些非自用的預售購屋行為，可以觀察是否有效嚇阻投機行為。

曾敬德指出，這次主管機關一口氣推出五大管制措施，顯見這些方案早就都是備案，視市場是否出現過熱、不理性、投機風氣太盛等狀況，隨時準備出手，也可解讀為政府對於打炒房仍不鬆手，雖然單一政策對於壓抑房市效果有限，但連續拳的組合的確可以讓市場熱度出現降溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，修正草案從移轉限制檢舉等手段來防杜炒作的可能性，可以看出內政部下重藥打炒房的企圖心，不過預售屋買賣契約一旦簽署，即成為民眾的財產權，限制人民轉售權利，恐怕還需要多方完備的討論。

張旭嵐指出，預售屋銷售從簽約預定到交屋可能長達兩三年，中間變化多，有人確實會因財務、遷移、家庭、婚姻等狀況必須轉售，政府如何在嚴控房價下又能照顧到實際狀況，需要有更明確的配套措施。

不過內政部說重話下重手，不管後續草案是否通過，也讓預售屋市場收到警訊，未來交易或轉讓的難度增加，有機會讓過熱的市場稍稍緩和，回歸需求性的理性購買。

內政部修正重點五項如下：

一、限制換約轉售：預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。

二、禁止炒作行為：嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元。

三、解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，應於30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。

四、管制私法人購屋：增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

五、建立檢舉獎金機制：建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。