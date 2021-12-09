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關埔重劃區新屋房價一年翻倍漲 新竹縣市搶房原因曝光

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年第3季高達290個，但此後持續下降。圖為竹科附近關埔重劃區。報系資料照／記者游智文攝影
據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年第3季高達290個，但此後持續下降。圖為竹科附近關埔重劃區。報系資料照／記者游智文攝影

據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年第3季高達290個，但此後持續下降；今年以來，銷售中建案數量減少速度加快，至第3季只剩下183個。若與第2季相比，季減32個、季減幅約14.9％。若與去年同期相比，則年減99個、年減幅約35.1％。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年新竹房價暴漲，外部因素是受惠於美、中貿易戰的轉單效應，且我國電子科技業生產線幾乎未受疫情衝擊，產業鏈景氣欣欣向榮帶動購屋需求；內部因素則是供給偏低，尤其菁華區東區、竹北缺貨情況嚴峻，再加上部份建案低調銷售，消費者難買到新房子，成為房價暴漲的溫床。

竹科客」首選的兩大購屋區域，分別是竹市東區「關埔重劃區」（光埔、關長重劃區），以及竹縣竹北「四大重劃區」（縣一、縣二、縣三、高鐵特定區）；這幾個菁華重劃區因環境質感佳、學區好，且往返竹科時間合宜，向來頗受「竹科客」青睞。但因開發趨於飽和，新增供給量相當有限。

統計資料顯示，截至11月底為止，東區線上銷售中建案數只剩15個，只有高峰期30個的一半。雖然東區線上還有15個建案正在銷售，但關埔重劃區內只有3個建案，其中2個建案僅剩店面可售；換言之，還有住宅可賣的建案僅有1個，因此開價飆到每坪65萬元~70萬元，相對去年同期每坪3字頭成交價，一年之內新屋價格跳漲一倍，令人咋舌。

竹北「四大重劃區」為縣一、縣二、縣三與高鐵特定區，四個重劃區內建案數共有13個，創下近十幾年來新低，其中還有住宅戶別可售的建案只有10個。以大多數人購買的50坪以下房型建案來看，平均每坪開價從46萬元至68萬元不等。有趣的是，去年第3季有建案平均每坪開價跳空飆到40萬元而被罵「瘋了」，但短短一年之內，過去的天價竟然變成地下室價。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年新竹房價暴漲，外部因素是受惠於美、中貿易戰的轉單效應，且我國電子科技業生產線幾乎未受疫情衝擊，產業鏈景氣欣欣向榮帶動購屋需求；內部因素則是供給偏低，尤其菁華區東區、竹北缺貨情況嚴峻，再加上部份建案低調銷售，消費者難買到新房子，成為房價暴漲的溫床。圖／住展雜誌提供
住展雜誌研發長何世昌表示，今年新竹房價暴漲，外部因素是受惠於美、中貿易戰的轉單效應，且我國電子科技業生產線幾乎未受疫情衝擊，產業鏈景氣欣欣向榮帶動購屋需求；內部因素則是供給偏低，尤其菁華區東區、竹北缺貨情況嚴峻，再加上部份建案低調銷售，消費者難買到新房子，成為房價暴漲的溫床。圖／住展雜誌提供

建案 重劃區 竹科

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