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明基材瞄準建築業永續趨勢 獨創綠建材智慧調光膜PDLC

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

瞄準建築業的永續趨勢，明基材料（8215）推出全球首創綠色建材智慧調光膜 (PDLC)，於9日登場的「台北國際建築暨建材展」(Taipei Building Show 2021)中，首度展出環保、節能與藝術美感兼具的綠色建材PDLC。

明基材表示，PDLC在空間設計使用逐漸普及，以方形或矩形形狀透過電控薄膜做動呈現透明、霧態隱私之間的變化達到空間彈性運用。在本次展覽中，明基材料PDLC跳脫形狀限制，首次以異形切割模式配合裝潢需求讓PDLC不只在透明與霧態空間運用，更提升到裝置藝術的層次。

另一個展場亮點是以PDLC色磚堆疊出的圓形舞台，透過感應器啟動，體驗磚牆上光影互動的空間美學。

除了在空間應用上的創新，明基材也將環保節能納入產品發展與應用的考量，推出獨創的綠色建材PDLC，除具備霧透平衡之光電特性，也可阻擋99%紫外線及97%熱能，可有效降低室內溫度、達到絕佳的節能效果。

綠色建材PDLC除了可隔熱降溫，也可以和太陽能儲能供電轉換系統搭配，在建築物中打造自主循環供電的「光能循環」系統。「光能循環」系統透過太陽光自動儲能、並將吸收光源後產出的能源供應綠色建材PDLC及其他家用電子產品，達到自主循環供電。由於綠色建材PDLC的低耗電量約等同一顆LED燈泡，因此可有效達到蓄電、供電及節電之永續循環，讓使用者在享受產品高效能與便利性的同時，也為環保盡一份心力。

明基材

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