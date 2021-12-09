高雄不動產開發公會改選 煙硝味濃

港都房價漲翻天，市況大好之際高雄不動產開發公會改選鬥爭浮上檯面。現任理事長欣巴巴建設（9906）董事長黃炯輝，面對副理事長、華友聯董事長陸炤延挑戰，連任之路岌岌可危；二大上市建商對陣較勁，引起市場高度關注。

高雄不動產開發公會是港都最有影響力的社團，每逢年度會員大會，經常可見市長、副市長及重要局處一級主管親臨祝賀，「幾乎整個市府高官都來了」，凸顯其分量。今年高雄房價跳漲，各家建商口袋滿溢金光閃閃，建商公會含金量爆表，更受政商界重視。

面對明年3月理事長改選，陸炤廷鴨子划水獲得建築界大老支持，並成功舉辦誓師大會，歷任公會理事長幾乎全員到場助陣，只有前理事長、鼎宇董事長張調等少數缺席，現場業內解讀雙邊押寶伺機而動，與其長期風格一致。

資深建商說，公會理事長選舉長期來有「現任優先」傳統，如今上演「現任副理事長挑戰現任理事長」大戲，依當前情勢觀察變天的可能性很高，陸炤廷有望革命成功順利取得理事長寶座，但同時創造先例，後續只要有實力的會員，不必等二屆就可以挑戰大位，對加速公會新陳代謝的長遠發展有利。

資深建商說，建築界是相對複雜的行業，檯面上的建商都是美麗與哀愁兼俱，依當前局勢黃炯輝逆轉勝的可能雖不高，但是他有足夠的能力讓這場選舉「沒有贏家」，未來發展更引人入勝。