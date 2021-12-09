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今年辦公租金實價王101奪冠！最高租金單坪4200元

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
據實價登錄，頂級A辦101今年最高租金為56樓的單坪4,200元，總月租202.6萬元，第二高為54樓租金每坪4,179元，總月租56.4萬元，雙雙寫下信義計畫區租金行情前兩高。示意圖／Ingimage
據實價登錄，頂級A辦101今年最高租金為56樓的單坪4,200元，總月租202.6萬元，第二高為54樓租金每坪4,179元，總月租56.4萬元，雙雙寫下信義計畫區租金行情前兩高。示意圖／Ingimage

國際地標就是夯！據實價登錄，頂級A辦101今年最高租金為56樓的單坪4,200元，總月租202.6萬元，第二高為54樓租金每坪4,179元，總月租56.4萬元，雙雙寫下信義計畫區租金行情前兩高。

101大樓屋齡已逾17年，不過擁有國際地標及超高大樓優勢，對大型國際企業具有一定吸引力，加上整體空置率下滑，在市場上待租的空間有限，因此今年實價租金每坪4,000元以上的辦公大樓，大多落在101大樓內。

其他單坪4,000元租金以上的辦公大樓，還有國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與新光信義金融大樓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，101大樓是國際的地標大樓，雖然每坪租金4,000元以上，但與其他國際大城市相比還是相對便宜，因此能夠入駐101大樓，對外商企業相當有吸引力，而101大樓也是唯一屋齡超過15年，租金還能站穩每坪4000元的頂級A辦，該大樓已接近滿租，未來換約或是新租客進駐，租金都還有緩步向上推升的空間。

信義全球資產管理公司指出，台北市區的辦公商圈的平均空置率續低，由上季2.43%下降至1.74%，七個商圈中就有六個商圈的空置率在2％以下，供需狀況緊張有利房租走揚，超低空置率有幾項原因，包括新大樓不是自用就是先被預租，危老讓現貨減少、企業成長擴增辦公空間、網購等新企業擴增需求等。

今年信義區實價租金單坪4千元紀錄。資料來源／實價登錄
今年信義區實價租金單坪4千元紀錄。資料來源／實價登錄

租金 實價登錄 台北101

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