快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房價短期只漲不跌 勞工望屋興嘆

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
要判斷房價是否持續上揚或下跌，需考慮許多因素，包括土地供給、原物料與建材成本、勞工薪資等。(網路截圖)
要判斷房價是否持續上揚或下跌，需考慮許多因素，包括土地供給、原物料與建材成本、勞工薪資等。(網路截圖)

房地產價格驚驚漲，連不動產開發業者也覺得「看不懂天花板在哪裡？」台中市不動產開發公會8日舉辦一場市場回顧與展望座談會，從資金、地價、原物料及人工成本不斷上漲的趨勢，分析台中房市明年的房價仍可能持續微揚。然而，就經濟學原理而言，在供需法則之下，很少有一項商品長期是只漲不跌的。此時消費者是否應該購屋，似乎很難決策。

通貨膨脹帶動價格上揚

從通貨膨脹的角度看，一碗「蚵仔麵線」的價格，確實很難回到二、三十年前20元的價格；現在的年輕人也很難想像四、五十年前一碗陽春麵只要5元。然而，隨著國民所得提高，一碗50元的蚵仔麵線或許是多數上班族可以接受的。

問題是除公務人員有調薪機制外，大部分台灣年輕人與勞工階級，已經至少二十年國民所得不漲。座談會中，總太建設總裁吳錫坤說，如今勞工的薪資就算從3萬5千元漲到7萬元，也很難買房。一語道出許多青年勞工與不動產市場現況。然而，如果7萬元薪資買不起新房，為何房地產價格又不斷上揚？

需求決定供給

從短期的供需法則看，有需求自然就有供給。但需求可能是假（性）的、可能是硬撐的（為結婚有人不得不付出月所得三分之二以上買房），也可能是炒作的。一旦金融泡沫破滅，受害的大多是這些硬撐買房的青年。

雖然不動產價格也受通貨膨脹影響，但從日本的市場看，隨著人口統計變遷，少子化、老年化時代來源，近30年前金融泡沫破滅後，房價就長期下跌，很多地方仍未見好轉。

房價不合理

要判斷房價是否持續上揚或下跌，需考慮許多因素，包括土地供給、原物料與建材成本、勞工薪資、國際與台灣金融、經濟情勢、台商回流投資、利率水準和變動、及市場需求強弱等，非一般外行的年輕購屋者所能仔細分析的。與其分析未來房價上升或下跌，不如好好判斷，從個人所得來看，房價是否合理？

不同地段的不動產價格相當分歧，且房地產價格也非表面上的「自由市場經濟」可以論斷，例如，位於七期重劃區的土地供給就是那麼多，當地購屋者的個人資產主要多是「億來億去」的企業主，不可能以北屯區或沙鹿區的供需與其相提並論。如果現階段非購屋不可，寧可選取適合個人財務規劃的地段。

房價支出應維持生活平衡

一般青年除非自己有個富爸爸，或本身就是企業主、買房目的兼為投資，否則，房貸支出不宜超出個人家庭所得的三分之一，以維持個人及家庭一定的生活品質與子女教育或個人進修需求；不要為了貪得未來可能漲價（也可能跌價）的利益而賭一把，卻犧牲個人或家庭中長期的生活平衡。

反過來說，如果擔心金融泡沫破滅或未來十年內房價陷入像日本那樣的境況，則寧可只租不買。終究，房價只漲不跌的神話，在日本、美國，都曾經上演過。

【更多精采內容，詳見

房地產 薪資

延伸閱讀

每年獲千萬預算研究不動產 政大盼落實居住正義

政大成立不動產研究中心 盼提供建言促居住正義

「帥過頭」特助背信挪用投資客90萬 他代償了20萬

屏東分署吸金威力十足 法拍進帳占全國3成

相關新聞

傳大同董事長、總經理將請辭 未獲公司證實

百年老店大同公司在去年11月股東臨時會經營權易主後，歷經林文淵、盧明光兩位董事長及3位總經理；在營運轉佳之際，卻傳出董事...

政府擬推禁止預售屋換約 房產專家：根本來亂的

政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更...

全聯併大潤發送件 公平會證實

全聯併購大潤發案新進度出爐，公平會今（9）日表示，已經正式收到本案結合參與事業送件，不過由於還需業者補件，本案尚未進入審...

房市要降溫了？內政部修法打炒房 業者：打蛇打七寸

內政部下重藥，今（9）日通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，祭出五大「打炒房」措施，全面限制預售屋及...

造成恐慌關三年？內政部修法打炒房 業者轟矯枉過正

內政部今（9）日通過平均地權條例及不動產經紀業管理條例修正草案，祭出五大打房措施，其中包括嚴懲任何人有意圖影響交易價格、...

關埔重劃區新屋房價一年翻倍漲 新竹縣市搶房原因曝光

據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年第3季高達290個，但此後持續下降；今年以來，銷售中建案數量減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。