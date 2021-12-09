房價短期只漲不跌 勞工望屋興嘆

房地產價格驚驚漲，連不動產開發業者也覺得「看不懂天花板在哪裡？」台中市不動產開發公會8日舉辦一場市場回顧與展望座談會，從資金、地價、原物料及人工成本不斷上漲的趨勢，分析台中房市明年的房價仍可能持續微揚。然而，就經濟學原理而言，在供需法則之下，很少有一項商品長期是只漲不跌的。此時消費者是否應該購屋，似乎很難決策。

通貨膨脹帶動價格上揚

從通貨膨脹的角度看，一碗「蚵仔麵線」的價格，確實很難回到二、三十年前20元的價格；現在的年輕人也很難想像四、五十年前一碗陽春麵只要5元。然而，隨著國民所得提高，一碗50元的蚵仔麵線或許是多數上班族可以接受的。

問題是除公務人員有調薪機制外，大部分台灣年輕人與勞工階級，已經至少二十年國民所得不漲。座談會中，總太建設總裁吳錫坤說，如今勞工的薪資就算從3萬5千元漲到7萬元，也很難買房。一語道出許多青年勞工與不動產市場現況。然而，如果7萬元薪資買不起新房，為何房地產價格又不斷上揚？

需求決定供給

從短期的供需法則看，有需求自然就有供給。但需求可能是假（性）的、可能是硬撐的（為結婚有人不得不付出月所得三分之二以上買房），也可能是炒作的。一旦金融泡沫破滅，受害的大多是這些硬撐買房的青年。

雖然不動產價格也受通貨膨脹影響，但從日本的市場看，隨著人口統計變遷，少子化、老年化時代來源，近30年前金融泡沫破滅後，房價就長期下跌，很多地方仍未見好轉。

房價不合理

要判斷房價是否持續上揚或下跌，需考慮許多因素，包括土地供給、原物料與建材成本、勞工薪資、國際與台灣金融、經濟情勢、台商回流投資、利率水準和變動、及市場需求強弱等，非一般外行的年輕購屋者所能仔細分析的。與其分析未來房價上升或下跌，不如好好判斷，從個人所得來看，房價是否合理？

不同地段的不動產價格相當分歧，且房地產價格也非表面上的「自由市場經濟」可以論斷，例如，位於七期重劃區的土地供給就是那麼多，當地購屋者的個人資產主要多是「億來億去」的企業主，不可能以北屯區或沙鹿區的供需與其相提並論。如果現階段非購屋不可，寧可選取適合個人財務規劃的地段。

房價支出應維持生活平衡

一般青年除非自己有個富爸爸，或本身就是企業主、買房目的兼為投資，否則，房貸支出不宜超出個人家庭所得的三分之一，以維持個人及家庭一定的生活品質與子女教育或個人進修需求；不要為了貪得未來可能漲價（也可能跌價）的利益而賭一把，卻犧牲個人或家庭中長期的生活平衡。

反過來說，如果擔心金融泡沫破滅或未來十年內房價陷入像日本那樣的境況，則寧可只租不買。終究，房價只漲不跌的神話，在日本、美國，都曾經上演過。

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