國際地標就是夯！ 屋齡17年的101大樓仍是頂級A辦王

根據最新實價資料顯示，國際地標台北101大樓有多筆實價租賃紀錄，56樓今年10月揭露每坪月租金4200元，54樓每坪4179元，雙雙寫下今年信義計畫區租金行情的前兩高，雖然大樓屋齡已17年，但超高大樓優勢與國際地標的形象，仍對大型國際企業具有吸引力。

目前出現實價揭露單坪月租金4000元以上的辦公大樓，包括有台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與新光信義金融大樓等。信義房屋專案經理曾敬德表示，101大樓是國際地標，雖然每坪月租金4000元以上，但能入駐101大樓，對外商企業相當有吸引力。101大樓也是唯一屋齡超過15年，租金還能站穩4000元的頂級A辦，該大樓已接近滿租，未來換約或新租客進駐，租金還有緩步向上的空間。

信義全球資產管理公司指出，台北市辦公商圈的平均空置率續低，由上季2.43%下降至1.74%，供需狀況緊張有利房租走揚。超低空置率有幾項原因，包括新大樓不是自用就是先被預租，危老重建讓現貨減少、企業成長擴增辦公空間、網購等新企業擴增需求等。