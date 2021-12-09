訊聯跨足寵物細胞治療 與屏科大合作明年中旬完成試驗

訊聯（1784）今（9）日宣布，布局再生醫學領域之後，將進一步跨足到寵物細胞治療，並與國立屏東科技大學、台灣獸醫再生醫學會合作，展開國內第一個動物細胞治療大型學術研究，預計明年中旬可完成，訊聯也將結盟寵物醫療通路的牧騰生技，搶攻寵物醫療市場。

訊聯董事長蔡政憲表示，近年來隨著《特管辦法》開放、新版生技條例將納再生醫療獎勵，政府大力推動再生醫療產業，讓台灣的人類細胞治療應用成為耀眼的國際焦點，訊聯目前在再生醫學領已有四項成功應用，包括：脂肪幹細胞通過《特管辦法》並與新光醫院合作退化性關節炎，與三軍總醫院及中山附醫合作糖尿病慢性傷口癒合，免疫細胞獲准為臺北榮總製備治療實體癌，以及毛髮衍生專利成功商業化獲CDMO量產。

現在訊聯更進一步將細胞治療與再生醫學經驗，平行應用到寵物細胞治療，與國立屏東科技大學、台灣獸醫再生醫學會合作，展開國內第一個動物細胞治療大型學術研究，並結盟深耕寵物醫療通路的牧騰生技，正式投入動物細胞治療中。

國立屏東科技大學校長戴昌賢表示，再生醫學細胞治療以及精準健康不僅是人類醫學趨勢，也同樣是動物醫學的先進科技，屏科大生技系教授許岩得投入動物幹細胞治療研究十多年，發現間質幹細胞能降低排斥反應，提高免疫調節，應用層面廣泛，對慢性腎衰竭、肝移植手術、角膜損傷也都有不錯的成效。期待訊聯將退化性關節炎、慢性傷口癒合、癌症治療及毛髮等四大項成功的人醫經驗投入獸醫界，為以往無法根治的寵物疾病帶來新的選擇。

戴昌賢指出，對於動物醫學的發展，美國獸醫協會曾發表聲明，鼓勵幹細胞治療的研究；歐洲則是批准馬匹關節疾病的幹細胞獸藥上市。此外，日本今年3月發出世界上第一個犬脂肪間質幹細胞來源的獸用再生醫療產品Stemcure上市許可。

他說明，寵物細胞治療因研發投資增加而成長，光是犬類，美國Persistence Market Research預測2017至2026年犬類幹細胞治療市場年複合成長率4.2%，市值達到2.1億美元（逾新台幣60億元）

據農委會寵物登記管理資訊網與內政部的資料換算，今年前10月，寵物以每2.4分鐘的速度成為台灣家庭新成員，超過人類新生兒每3.4分鐘一位。全台犬貓數依內政部與農委會預估，2021年達295萬隻，首度超過0至14歲幼年人口數289萬，台灣寵物市場的年產值樂觀估計超過500億元。

訊聯這次與屏科大簽署合作意向書，雙方透過「以間質幹細胞治療伴侶動物退化性關節炎」計畫將幹細胞療法應用於動物身上，高規格投入比照人體試驗，甚至使用磁振造影(MRI)追蹤細胞治療術後效果。除了確保治療的安全性及有效性之外，也希望能幫助廣大飽受關節問題所苦的寵物病患。

深耕寵物醫療通路多年的牧騰生技，也同時參與這項動物細胞治療研究，董事長黃常富表示，除了退化性關節炎之外，發生率很高的角膜損傷、慢性腎衰竭等，也是寵物細胞治療可以大力發展的領域。台灣有良好的細胞製備技術和法規把關，期望未來能讓世界看到台灣的寵物細胞治療。