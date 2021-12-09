長榮航推EVA Mileage Mall購物新平台 購物累積哩程

長榮航空無限萬哩遊會員計畫再優化！長榮航空今（9）日宣布與全球知名會員忠誠度計畫開發商Collinson Valuedynamx及Points.com.Inc合作，運用因COVID-19疫情快速成長的電商平台商機，推出長榮航空無限萬哩遊會員專屬的EVA Mileage Mall購物平台，成為台灣第一家讓全球消費者在電商平台購物的同時，也可以輕鬆累積哩程的航空公司，引領疫情時代航空會員累積哩程新趨勢。

長榮航空總經理孫嘉明表示，公司多年來持續致力於發展更多元的會員哩程服務，也不斷思考如何讓哩程能夠更貼近會員的生活，此次推出的EVA Mileage Mall購物平台，將有助於拉近公司與散布全世界各地會員的距離，並增加互動與黏著度，同時促使長榮航空無限萬哩遊會員計畫更加國際化，提升整體價值。

長榮航空EVA Mileage Mall新平台串聯全球超過2,900商家，依會員消費需求共分為台灣、美國、加拿大、法國、義大利、日本、韓國…等12區，電商商家涵蓋電子產品、娛樂休閒、線上百貨、健身、美妝用品、時尚服飾、精品、餐飲、居家生活...等類別。

凡是加入長榮航空無限萬哩遊的會員，只要自EVA Mileage Mall官方網站mall.brmile.com進入，即可輕鬆查詢到各項購物資訊，不受時間與空間限制進行消費購物，就可額外獲得長榮航空哩程，回饋之哩程數將會依各商家而不同，未來也將會視各廠牌及當地節慶，不定時推出各式優惠方案。

此次長榮航空尋求與國際級專精於電子商務、平台設計及消費者資料分析廠商合作，將有助於日後擴充會員權益的相關平台，深耕會員的經營，同時也藉由商品銷售增進長榮航空與國際知名品牌建立更緊密的關係，以商業合作的模式提升長榮航空無限萬哩遊會員人數，精準的開發新客源，為疫情後的航空市場提前展開全球布局。