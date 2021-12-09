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大同又鬧內鬨？傳本月董總都要辭 產業人士曝端倪

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
有百年歷史的大同公司（2371），歷經經營權之爭之後，連董總都「百變」。 圖／聯合報系資料照片
有百年歷史的大同公司（2371），歷經經營權之爭之後，連董總都「百變」。 圖／聯合報系資料照片

有百年歷史的大同公司（2371），歷經經營權之爭之後，連董總都「百變」。據媒體報導，11月時董事長盧明光、總經理何春盛都表達辭意。據產業界人士表示，「20日（大同公司董事會）就知分曉」。雖然傳出三圓建設（4416）董事長王光祥出面慰留，但已有研華（2395）內部人士表示，何春盛要離職的消息「很『firm』（確定）」，目前也在找新總座。

據了解，對外不會談董事長「辭職」，只需要更換法人代表，大同董座未來可能從科技產業再找人，且已有鎖定人選。

本報聯絡盧明光，但他未回應；而何春盛則對外表示自己是專業經理人，會做好每天的工作。大同一年換兩次總經理，前一任總經理鍾依文去年底接任、今年6月無預警卸任，由研華執行董事何春盛接棒，又過半年換成何春盛上任，到本月也不過半年時間，又傳出辭職消息，何春盛原本希望以大同校友、愛大同的身分進行改革也可能就此告終。

何春盛 大同 盧明光

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