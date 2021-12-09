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華航 蟬聯《環旅世界》北亞最佳航空與《APEX》五星獎

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
華航蟬聯《環旅世界》北亞最佳航空與《APEX》五星級最高榮譽獎。圖/華航提供
華航蟬聯《環旅世界》北亞最佳航空與《APEX》五星級最高榮譽獎。圖/華航提供

華航（2610）九度蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 （Global Traveler）「北亞最佳航空」 （Best Airline in North Asia ），同時也獲航空乘客體驗協會（APEX， Airline Passenger Experience Association）「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎 （2022 APEX Five Star Global Airline），連續五年獲此殊榮。

美國《環旅世界》雜誌進行的年度「讀者大調查」，主要由企業家及國際商務客等各國旅客票選出最佳航空公司、最佳機場、最佳旅館等獎項，2021年華航再度獲得第18屆「北亞最佳航空」的榮耀。航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」於知名旅遊網《TripIt》舉辦旅客票選，按照五星標準評比座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等五個項目，全球僅22家航空公司榜上有名，華航再度獲得五星級最高榮譽獎。華航面對疫情挑戰仍持續優化各項服務，引進最新機隊布建航網，提供零接觸服務與高規格防疫措施，贏得國際旅客讚賞。

華航追求卓越服務未因疫情而停歇，今年底引進最新環保客機A321neo，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，寬敞舒適的客艙內裝，升級全平躺豪華商務艙，配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務。737-800機隊Fantasy Sky 無線影音娛樂系統也全新上線試營運，明年起正式啟用。

華航全力推展各項防疫措施，試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證、Affinidi 電子健康驗證等；配合機場設施，逐步啟用部份場站人臉辨識自助登機；優化華航防疫數位服務，推廣旅客使用電子化健康聲明書，網站增設「防疫安心GO專區」，整合訂房、訂車及醫院檢測等訊息，提供旅客更多元的加值服務；同時配合台灣規劃的「健康資訊數位證明平台」，檢核旅客的新冠疫苗接種、PCR篩檢等紀錄，讓旅客享受兼顧安全與便利的旅行體驗。

華航在2021年屢獲各項殊榮，包括連續六年入選國際最權威的永續發展指標-道瓊永續（DJSI）新興市場指數，也刷新獲獎紀錄奪得全球航空業第二名，是台灣唯一獲選的運輸業者；並連續八年蟬聯「台灣企業永續獎」，一舉拿下「全球企業永續獎」金獎的最高榮譽；另獲頒永續年鑑航空業銀獎，入選富時社會責任（FTSE4Good）新興市場指數及「臺灣永續指數」；還有國內航空業最高榮譽的金翔獎第一名，以及「企業新冠流感打擊聯盟」金獎的肯定；顯見華航在各方面的表現都獲得國內外的高度推崇。

此外，華航積極參與天合聯盟 SkyCare&；Protect計畫，執行防疫與飛行安全相關措施，包含官網旅行資訊完整揭露、推廣非接觸式服務等，天合聯盟在華航等各盟航的支持下，今年亦勇奪International Customer Experience Awards ICXA 2021最佳客戶體驗金獎。

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