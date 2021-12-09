快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

房價一漲不回頭！ 桃園小檜溪預售站上四字頭

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／全球居不動產、內政部
資料來源／全球居不動產、內政部

預售新案拉抬房市走強，不少重劃區房價一漲就不回頭，其中桃園熱門重劃區小檜溪，今年指標建案最高單價達42萬，專家分析，小檜溪具有發展前景，受在地客青睞，區域客買盤力道也很強，因此推升價格向上。

在游資充沛、通膨隱憂之下，今年基期低的蛋白區、重劃區漲幅驚人，預售案價位已來到高水位。據實價揭露，小檜溪重劃區內預售案前五名成交單價分別是「國泰川青」3樓戶42.1萬、「國泰溪境」21樓40.5萬、「東騰青一」20樓39.7萬、「亞昕向陽」17樓38.9萬、「遠雄青晉」2樓38.2萬。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，小檜溪重劃區座落桃園市南崁溪畔，交會三民路、民生路，腹地並不廣大，僅約40公頃，其中約25公頃作為住宅與商業使用，其餘則為包含公園、學校等的公設空間，綠覆率高，而主幹道春日路未來規劃商業機能，現也有永和市場的商場建設，離周邊舊市區僅一公里的範圍，可說位處市區，卻享難得的離塵環境，比起他處具發展前景，房價有增幅空間，現又搭上重劃區房市熱，都是買盤搶進因素。

「國泰川青」、「亞昕向陽」位三民路、春日路的當地主幹道上，所謂主幹道特色如街道整齊寬敞、棟距廣、醒目度高，且區域建設也不會缺席，比方說小檜溪主幹道春日路土地為商用規劃，擁商圈遠景，便能成為房市發展亮點，帶動房價，目前三民路與春日路兩條主幹道核心角地由定泰建設「臻翫」包下，若還能買在單價三字頭都算合理。

陳炳辰表示，小檜溪重劃區土地價碼並不低，大坪數又完整的土地交易紀錄都來到單坪九字頭，甚至破百萬元，千坪土地總價就來到數億元等級，遂見如國泰、遠雄、定泰、亞昕等資產實力雄厚的知名建商插旗，眼下頻傳原物料上漲，區域房市持續增溫，也令小檜溪房價一漲不回頭。

延伸閱讀

詹雯婷獻唱桃園跨年 「Lydia」、「月牙灣」掀回憶殺

自住客進場反不妙？桃園包租公樂園投報下降　

杜絕噪音擾民 桃園平鎮警取締改裝、噪音車200多件

桃園移工KTV也採「會員制」 涉供K他命開毒趴

相關新聞

傳大同董事長、總經理將請辭 未獲公司證實

百年老店大同公司在去年11月股東臨時會經營權易主後，歷經林文淵、盧明光兩位董事長及3位總經理；在營運轉佳之際，卻傳出董事...

政府擬推禁止預售屋換約 房產專家：根本來亂的

政府研擬祭出五大打炒房措施，對此房產專家表示，五大措施根本來亂的，政府會訂這類打炒房的政策根本不食人間煙火，只會讓市場更...

全聯併大潤發送件 公平會證實

全聯併購大潤發案新進度出爐，公平會今（9）日表示，已經正式收到本案結合參與事業送件，不過由於還需業者補件，本案尚未進入審...

房市要降溫了？內政部修法打炒房 業者：打蛇打七寸

內政部下重藥，今（9）日通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，祭出五大「打炒房」措施，全面限制預售屋及...

造成恐慌關三年？內政部修法打炒房 業者轟矯枉過正

內政部今（9）日通過平均地權條例及不動產經紀業管理條例修正草案，祭出五大打房措施，其中包括嚴懲任何人有意圖影響交易價格、...

關埔重劃區新屋房價一年翻倍漲 新竹縣市搶房原因曝光

據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年第3季高達290個，但此後持續下降；今年以來，銷售中建案數量減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。