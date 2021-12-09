房價一漲不回頭！ 桃園小檜溪預售站上四字頭

預售新案拉抬房市走強，不少重劃區房價一漲就不回頭，其中桃園熱門重劃區小檜溪，今年指標建案最高單價達42萬，專家分析，小檜溪具有發展前景，受在地客青睞，區域客買盤力道也很強，因此推升價格向上。

在游資充沛、通膨隱憂之下，今年基期低的蛋白區、重劃區漲幅驚人，預售案價位已來到高水位。據實價揭露，小檜溪重劃區內預售案前五名成交單價分別是「國泰川青」3樓戶42.1萬、「國泰溪境」21樓40.5萬、「東騰青一」20樓39.7萬、「亞昕向陽」17樓38.9萬、「遠雄青晉」2樓38.2萬。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，小檜溪重劃區座落桃園市南崁溪畔，交會三民路、民生路，腹地並不廣大，僅約40公頃，其中約25公頃作為住宅與商業使用，其餘則為包含公園、學校等的公設空間，綠覆率高，而主幹道春日路未來規劃商業機能，現也有永和市場的商場建設，離周邊舊市區僅一公里的範圍，可說位處市區，卻享難得的離塵環境，比起他處具發展前景，房價有增幅空間，現又搭上重劃區房市熱，都是買盤搶進因素。

「國泰川青」、「亞昕向陽」位三民路、春日路的當地主幹道上，所謂主幹道特色如街道整齊寬敞、棟距廣、醒目度高，且區域建設也不會缺席，比方說小檜溪主幹道春日路土地為商用規劃，擁商圈遠景，便能成為房市發展亮點，帶動房價，目前三民路與春日路兩條主幹道核心角地由定泰建設「臻翫」包下，若還能買在單價三字頭都算合理。

陳炳辰表示，小檜溪重劃區土地價碼並不低，大坪數又完整的土地交易紀錄都來到單坪九字頭，甚至破百萬元，千坪土地總價就來到數億元等級，遂見如國泰、遠雄、定泰、亞昕等資產實力雄厚的知名建商插旗，眼下頻傳原物料上漲，區域房市持續增溫，也令小檜溪房價一漲不回頭。