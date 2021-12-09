一年內4字頭漲到7字頭 專家揭新竹房價極限

住展雜誌統計指出，竹科客愛買的新竹關埔重畫區，只剩一個案子有住宅可賣，竹北四大重畫區也只有10個，供給缺貨下，關埔個案開到7字頭，竹北也開到每坪46~68萬元。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年Q3新竹有建案跳空開出每坪40萬元天價，被罵「瘋了」，但短短一年，天價已變成地下室價。

根據住展調查，新竹建案銷售速度非常快，今年Q3僅183個，與Q2相比，季減32個，若與去年同期相比，則年減99個。

竹科客首選的兩大購屋區域，竹市東區關埔重劃區方面，截至11月底為止，東區線上銷售中建案數共15個，只有高峰期30個的一半。其中關埔重劃區只有3個建案，其中2個建案僅剩店面可售，還有住宅可賣的建案僅有1個，開價飆到65萬～70萬元／坪。

資料來源／住展雜誌

竹北四個重劃區，包括縣治一期、二期、三期、高鐵特定區，建案數共有13個，其中還有住宅戶別可售的建案只有10個。以大多數人購買的50坪以下房型建案來看，平均開價從每坪46萬元至68萬元。

何世昌表示，在2017年，新竹縣市推案集中在東區與竹北，兩地建案數占比高達約46％，大新竹有接近一半的建案都在這兩區，當時竹科客選擇多，建案銷售競爭激烈，房價拉抬不易。

但現在兩區新建案供不應求，房價同步上漲，東區今年Q3新建案房價來到每坪34.1萬元，竹北漲至32.3萬元，連袂創下歷史新高。房價水位較高的關埔重劃區和竹北四大重劃區，新案成交價同步漲至每坪45萬元～60萬元，與大新竹整體房價價差大幅擴大。

他表示，由於東區、竹北建案數銳減造成房價大漲，且部份建案低調銷售，一般民眾沒門路買不到新房子，只能被迫追價，或者轉到外圍蛋白區購屋，於是買盤大量外溢至竹東、芎林、香山、新埔等地，帶動周邊區域房價大跳漲。

至於新竹這波房價的極限高度，何世昌認為，將會由竹科工程師口袋的深度來決定。