貿易、零售雙成長 特力11月營收年增11.7%

特力（2908）公佈11月份合併營收為35.5億元，與去年同期增加11.7%。其中，11月份貿易營收為20億元，年成長18.2%，占整體營收比重56%；零售營收為14.9億元，年成長6.4%，占整體營收比重42%。特力累計1-11月營收397.12億元，年增6.08%。

特力貿易事業體累計前11月合併營收230.4億元，較去年同期成長10.2%，單月和全年累計營收均呈現雙位數成長，公司表示，歐美客戶拉貨需求依舊暢旺，出貨成長動能可望延續。目前新冠肺炎疫情尚未靠近終點，變種病毒的出現讓全球經濟的復甦及全球供應鏈的穩定再次投下變數，集團持續推動供應鏈的全球化布局，以及運用與航運、貨物代理等業者建立長期穩定合作關係，繼續發揮彈性及穩健的出貨實力，維持貿易供應鏈的穩定和彈性。

台灣零售事業11月營收受惠於雙十一購物節和振興五倍劵的帶動下，消費者添購家俱和裝修的需求明顯成長，累計前11月份合併營收151.7億元，較去年同期成長1%，顯示台灣零售無論是實體還是線上通路的業績已經從疫情困境中反轉。

特力表示，因後疫情時代的新消費型態、房地產市場交易持續熱絡以及適逢年底居家裝修換新潮等因素的加持，將使台灣零售實體和線上雙通路的銷售持續呈現強勁且穩健的成長。