快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破天荒 合庫普設長照種子行員扎根政策

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達昨(9)日出席信託公會活動身影。記者侯永全/攝影
合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達昨(9)日出席信託公會活動身影。記者侯永全/攝影

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達昨（8）日接受媒體聯訪時談到，台灣邁入高齡化社會，金融機構責無旁貸，有件事情，他真的很用心且投入很多心力，就是支持政府的長期照顧2.0政策，合庫銀明年的長照授信與信託案件，至少要比今年成長三倍以上。

雷仲達還說，合庫有270間分行，國內金融業第一多，已善用這項優勢，他要求每家分行必須至少設置一位「長照種子行員」，拜訪高齡客戶時，要順便「主動」介紹，「其實你在這個縣市，有多少資源可以使用、可以申請」。

上述國內金融業的創舉，來自雷仲達觀察，長照2.0雖是政府重要政策、政府也投了很多的資源進去，可是多數民眾卻不知道、不會善用，而且每個縣市各有不同資源、不同補助方式，他要求合庫的長照種子行員，必須在第一線主動為客戶解說。

雷仲達說，原本想帶銀行的法金與信託部門同事，全國跑一趟，逐一拜訪各地長照協會，了解他們面臨的困難與挑戰，可惜碰到新冠疫情，合庫人員忙著做紓困，推廣長照的腳步也慢了下來，如今隨著疫情趨緩，他將重新回到既有目標，用全國跑透透來自我鞭策。

長照領域亟需金融業支持，雷仲達曾邀請桃園、新北、台北、基隆、宜蘭的長照協會，到瑞芳的一家長照機構辦座談，業者向他反應，政府希望長照機構加強安全與消防設施，政府也會給補助款，然而款項可能要等上六個月才會下來。

雷仲達於是要求合庫的法金人員，先融資給這些小型的長照機構，等政府補助款下來就把錢還給銀行，讓業者更有意願改善安全設施；另外，針對入住長照機構的民眾，則鼓勵透過信託來架構防護網。例如，有老人家的子女在國外，就透過合庫的安養信託來支付每個月的長照費用。

延伸閱讀

良心！這位房貸大行董座說希望業務負成長

台灣、捷克關係加溫 他將扮演金融先鋒

長照不斷軌！年輕人下載「關雲長」App 遠端顧長輩

合庫永續、社會責任商品 開募

相關新聞

政經私房話／方略好廚藝 挺在地小農

世界先進董事長方略是科技圈有名會做菜的大老闆，任何川菜、功夫菜難不倒他。他說，有次請工人來修水電，對方看到方略親自下廚，...

低軌道衛星產業菁英論壇 國際三大咖助陣

低軌衛星視為是第六代行動通訊技術（6G）的潛力技術，除廣為人知的最大低軌衛星業者SpaceX，經濟部此次低軌道衛星產業菁...

低軌衛星國家隊 十家入列

經濟部打造台灣低軌衛星國家隊，今（9）日舉行低軌道衛星產業菁英論壇及年度成果發表會，工業局長呂正華將公布B5G主題式研發...

機械出口 連11月增兩位數

台灣機械公會昨（8）日公布機械設備前11月出口值為301.52億美元、年增28.3%；以新台幣計價為8,454.31億元...

宏碁：貨櫃海上漂 明夏舒緩

歐美地區感恩節銷售旺季落幕，PC品牌大廠宏碁董事長陳俊聖昨（8）日指出，銷售狀況還不錯，有好幾個國家很快賣光，儘管塞港導...

BDI連十紅 散裝船好旺

波羅的海乾運價指數（BDI）連十紅，散裝好旺。散裝船市場近期在冬天煤需求量攀升的旺季加持下，加上Omicron新變種病毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。