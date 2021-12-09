破天荒 合庫普設長照種子行員扎根政策

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達昨（8）日接受媒體聯訪時談到，台灣邁入高齡化社會，金融機構責無旁貸，有件事情，他真的很用心且投入很多心力，就是支持政府的長期照顧2.0政策，合庫銀明年的長照授信與信託案件，至少要比今年成長三倍以上。

雷仲達還說，合庫有270間分行，國內金融業第一多，已善用這項優勢，他要求每家分行必須至少設置一位「長照種子行員」，拜訪高齡客戶時，要順便「主動」介紹，「其實你在這個縣市，有多少資源可以使用、可以申請」。

上述國內金融業的創舉，來自雷仲達觀察，長照2.0雖是政府重要政策、政府也投了很多的資源進去，可是多數民眾卻不知道、不會善用，而且每個縣市各有不同資源、不同補助方式，他要求合庫的長照種子行員，必須在第一線主動為客戶解說。

雷仲達說，原本想帶銀行的法金與信託部門同事，全國跑一趟，逐一拜訪各地長照協會，了解他們面臨的困難與挑戰，可惜碰到新冠疫情，合庫人員忙著做紓困，推廣長照的腳步也慢了下來，如今隨著疫情趨緩，他將重新回到既有目標，用全國跑透透來自我鞭策。

長照領域亟需金融業支持，雷仲達曾邀請桃園、新北、台北、基隆、宜蘭的長照協會，到瑞芳的一家長照機構辦座談，業者向他反應，政府希望長照機構加強安全與消防設施，政府也會給補助款，然而款項可能要等上六個月才會下來。

雷仲達於是要求合庫的法金人員，先融資給這些小型的長照機構，等政府補助款下來就把錢還給銀行，讓業者更有意願改善安全設施；另外，針對入住長照機構的民眾，則鼓勵透過信託來架構防護網。例如，有老人家的子女在國外，就透過合庫的安養信託來支付每個月的長照費用。