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泓德瞄準電動車發展 正式插旗充電樁商機

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源子公司星舟快充今日與起而行綠能科技公司簽署電動車充電樁合作合約，共同搶攻電動車充電樁大餅。左起為起而行綠能副總經理林君穎、起而行綠能總經理簡金品、泓德能源董事長謝源一、泓德能源總經理周仕昌。圖／泓德能源
泓德能源子公司星舟快充今日與起而行綠能科技公司簽署電動車充電樁合作合約，共同搶攻電動車充電樁大餅。左起為起而行綠能副總經理林君穎、起而行綠能總經理簡金品、泓德能源董事長謝源一、泓德能源總經理周仕昌。圖／泓德能源

台灣國際智慧能源週正式起跑，預定本月底登錄興櫃的泓德能源（6873）今（8）日首度揭曉最新綠能事業布局，將聚焦電力開發及工程、資產管理與智慧電力服務三大事業體，提供從綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，搶先插旗 2025 年能源轉型政策大餅。

泓德能源今日也宣布與電動充電樁業者起而行綠能合作，正式進軍電動車市場，希冀全面布局以實踐全民使用綠電生活、加速淨零碳排的未來。

泓德能源預計12月底正式登錄興櫃，今年是該公司第三度參與能源週，也是 11 月初公開發行後首度公開亮相。

泓德能源自 2016 年成立之初，便以「用綠電生活，加速淨零碳的未來」為願景，提供太陽光電整合服務，透過人工智慧綠電系統，最大化綠能的使用效率，讓綠電普及於每個人的生活中。

今日在能源週現場正式公布最新事業布局，透過「電力開發及工程」、「資產管理」以及「智慧電力服務」三大事業體，提供綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，也首度跨足風力發電，超前部署綠能轉型領域。不僅如此，更宣布攜手由工研院培育、全台市占超過六成的起而行綠能科技合作，正式插旗電動車商機。

泓德能源董事長謝源一表示，在創立短短五年內，泓德能源營運穩健並連年成長，今年對於我們來說是相當重要的一年，不僅從太陽光電業者邁向「淨零碳排方案供應商」的轉型之路，也正式走上市櫃 （ IPO ）的進程。

泓德能源今日也實際演示其三大事業體，也率先獨家公開主導研發的 AI 智慧綠電系統 TITAN，以即時且有效的方式提供企業端多元化綠電選擇，並加速其實踐 RE100 協議的目標。

電力開發及工程：同時跨足太陽光電與風力發電，透過太陽光電廠建設、漁電共生、風力發電等案場，今年太陽能電力系統工程承攬（EPC）案量超過 50MW，公司工程併網容量至今已超過 150MW。

資產管理：以每年超過 100MW 建置量躋身大型一條龍開發商之列，擁有完整開發及工程團隊，能夠有效的控制案場成本，提供客製化案場並協助其管理，以開發 1GW 為長期目標，目前吸引全球電源供應器製造大廠康舒科技，國內大型壽險業者台灣人壽與全球人壽加入投資行列。

智慧電力服務：為縮小再生能源間歇性限制，泓德提供智慧綠電管理服務，研發 AI 智慧綠電系統 TITAN ，將維運、綠電銷售、電動車快充、儲能服務及漁業養殖等納入管理及調度，利用「綠電可視化」提升綠電匹配度。

此外，泓德能源旗下公司星星電力綠電共享平台，更是全台第一間民間轉供量體超過 1MW 的綠電交易商，提供用電戶太陽光電、風電多樣化的綠電選擇，並協助客戶取得綠電憑證，成立至今短短一年，已協助台哥大集團、玉山銀行等指標廠商綠電媒合轉供。

泓德能源總經理周仕昌表示，星星電力自8 月取得售電業執照後，現已掌握 100MW 客戶需求量，目標在 2025 年提供 500M 綠電給綠電用戶，有望加速客戶通往淨零碳之路。

泓德能源今日也宣布，子公司星舟快充與起而行綠能科技公司簽署電動車充電樁合作合約，共同搶攻電動車充電樁大餅。其中，起而行綠能將負責樁體製造、設備／配線設置等硬體相關內容，星舟電力則規劃站點、開發 App、雲端租賃及建立會員制度等軟體內容，搭配系統及數據運用，提供用戶便利的能源解決方案，並優化每度綠電效益，達成有效率的能源利用。

綠電 太陽光電 綠能 電動車

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