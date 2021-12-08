政府推都更危老 專家：整合推動師要建立認證機制

中華都市更新全國總會理事長張美麗表示，政府為積極推動都更危老，2017年起，各縣市政府培訓超過3萬多名都更危老推動師，台北危老工作站也達139處以上，其效益使危老案件數大幅成長，不過政府對於都更危老整合人的資格、職能認定，以及相關作業費用並無詳細規範，在無建立一套認證機制、商業模式之下，扮演第三公正方的都更危老整合師，反而陷入人人可做、確無人相信的角色和工作。

中華都更顧問平台負責人吳錦宗分析，目前都更危老更新後的推動主要有三種方式，包括合建、自力更新，以及建案總銷，多由地主、建商估算出比率進行分配，不過在政府積極推動都更危老之下，整合師角色愈來愈重要，不過政府並未對這一塊有明確的整合認證制度、商業模式，建議可以按照土地規模、住戶人數去做制定，舉例來說像是基地面積超過500平方米的給予整合師3%費用。

危老整合師暨力霸不動產投資顧問總經理彭彥祥指出，由於地主、建商兩造立場有利益衝突，這時候整合師的角色就非常重要，因為整合師就是具有專業都更危老知識的客觀第三公正方，成為地主和建商雙方的橋梁。

禾蓮開發暨禾興不動產總經理沈振興進一步分析，尤其整合師必須從都更危老整合過程就開始參與，一直到社區重建完成、交屋之後，過程至少要七、八年，但這中間整合師的專業素質評比、相關費用支出要怎麼制定，並沒有一套認證、規範，因此政府必須讓都更整合人有更明確的定位，才能讓都更危老順利推動。

張美麗指出，透過職能培訓具有專業性的整合師，有助於解決「住戶」間的互信及「住戶與實施者」間的信任問題，建立一套都更危老整合制度與商業模式，是保護都更戶權益，達成自主更新或與實施者合作的第一步，也是最重要的一步，如此社區住戶與實施者均歡迎整合人參與，而整合人因而更願意全力投入，整合制度的健全與否，除直接影響都市更新長期發展外，更攸關產業競爭力及國家經濟長遠發展。

中華都市更新總會將在12月18日舉行第八屆都更高峰論壇「都更危老整合論壇」，會中將邀請內政部政務次長花敬群、立法院立法委員林岱樺，以及臺北市政府都市發展局副局長方定安、國家住宅及都市更新中心綜合業務部副主任林啟賢、臺灣金融聯合都市更新服務董事長林旺根、都市更新研究發展基金會執行長丁致成等產、官、學界人士參與，研討提升「都更危老整合」實務，進一步推動都更危老整合人制度的建立與商業模式。

中華都市更新總會去年取得 TTQS銅牌認證，並規劃「都更危老整合人」ICAP課程，提供初階、中階、高階整合師受訓，受訓完成並經過評核，將可取得ICAP標章認證。

張美麗表示，期望12月18日的「都更危老整合」論壇有兩大目標，第一、協助政府未來制定都更危老整合人相關的法規、制度時，能兼具理想性及實務性，並提升都更效益和效率。

第二、提供溝通平台、邀請都更政策法規制定的領導者、執行官員、都更專家、學者以及都更服務業者，以「多元思維」互相交流，讓都更相關的住戶地主、實施業者、專業整合人及政府能達成多贏局面，帶給都更產業新契機。

張美麗指出，「都更危老整合是都更成敗首要關鍵」，希望能透過此論壇促進民、學、官、產等都更社群多方交流，讓政府及社會了解都更危老整合人的重要性及其應有的待遇。