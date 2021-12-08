北市飯店宅「鐫萃」公開 大戶砸2.5億買整層

大陸建設旗下建案「鐫萃」今(8)日對外公開，個案結合凱悅酒店集團旗下前衛時尚品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」，規畫國際飯店宅，代銷業者表示，之前已售出六成，其中有企業主大戶狂砸2.5億元，買下一整個樓層共3戶。

實價顯示，鐫萃目前有38筆交易登錄，均價每坪158萬元。

鐫萃基地位於南京東路五段，約603坪，為大陸建設與台北馥敦飯店南京館合作的危老重建案，也是國內第一個飯店危老案，預計興建地上23樓、地下6樓，分二棟，一棟為住宅、另一為飯店。

負責銷售的甲桂林廣告表示，建物14樓將規劃為俱樂部，飯店與住宅共用，未來住戶將有免費20年會員可使用飯店各項設施，是名副其實的飯店宅。

甲桂林廣告董事長曹瑞濱表示，大陸建設近年來如地產界的一匹黑馬，與國際團隊合作的作品大放異彩，不僅獲客戶信賴，更已走出規劃、設計、品質、服務兼具的獨特品牌之路。堅實的品牌力加上近期通膨效應發酵，讓「鐫萃」開案三個月即創銷售佳績。

甲桂林業務主任鄭捷表示，個案定位為酒店式公寓，兩棟建築動線分開，住宅坪數從24~55坪，可合併至65坪，此案特別請來義大利ACPV團隊全案設計，從外觀、公設到內部裝修一次到位，飯店則預計規劃220間房間。