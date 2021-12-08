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仁發兩廳院廣告不實 公平會開罰

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

公平交易委員會今（8）委員會議決議，仁發建築開發股份有限公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供媒體報導該建案「戶戶衛浴皆開窗」、「全部衛浴皆開窗」，對足以影響交易決定的商品內容，為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反《公平交易法》第21條規定，處仁發建築30萬元罰鍰。

公平會表示，本案是由民眾檢舉，仁發建築公司在銷售「仁發兩廳院」建案時，於591房屋交易網開箱文宣稱「全部衛浴皆開窗」，在2018年9月1日蘋果日報的報導中，亦宣稱「仁發兩廳院 戶戶衛浴皆開窗」，涉有不實廣告。

調查發現，「仁發兩廳院」建案當中部分建物採雙衛浴設計，其中一間衛浴僅以玻璃磚採光，並未開窗，與所宣稱內容全部衛浴皆可開窗不符，屬於虛偽不實、引人錯誤的表示。

公平會表示，雖然建商主張，591房屋交易網、蘋果日報報導並非廣告，但因該等報導資料來源，皆為仁發建築公司所提供，且經該公司人員確認，委員會認為相關報導資料，是具商業價值的訊息，合於公平交易法第21條規範範疇。

公平會表示，建案銷售廣告對於建物內容的描述，影響交易相對人作成是否購買該建案之決定甚鉅，為避免一般大眾受不實廣告的誤導，前往交易致使權益受損，廣告所為的表示，應與事實相符，使用不實廣告者，須負違法的責任。仁發建築公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供相關媒體發布，足以引起一般大眾錯誤認知或決定，構成廣告不實，裁罰30萬元。

廣告不實 建案 公平會

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