奇美實業碳揭露計畫評比佳 續朝減排努力
奇美實業今年首度參與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）評鑑，於氣候變遷專案中獲得領導等級「A-」，將持續朝「2050淨零排放」方向推進。
奇美實業今天發布新聞稿指出，碳揭露計畫致力推動企業和政府減少溫室氣體排放、保護水和森林資源，今年參與評鑑的全球企業近1萬2000家，奇美實業首度參與就獲得領導等級「A-」成績，為本次全球塑膠製造業中最高評等，高於業界平均「B-」成績。
奇美實業指出，繼2020年啟用奇美綠能園區（太陽能電廠）後，2022年即將啟用可產生潔淨電力的燃氣汽電共生廠，以達成80%電力自給率及減碳36%的效益；再生水管理方面，今年已啟用EDR再生水系統，將在2024年台南市仁德再生水廠供水後，完成工業用水使用80%再生水的計畫。
奇美實業指出，在綠色產品面，奇美持續開發永續材料如消費後再生料（PCR塑膠,Post-Consumer Recycled Plastic），可有效降低產品的碳排放量約80%，朝向溫室氣體2030年減少40%（以2007年為基準年）的減排目標，為全球永續發展盡力。
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