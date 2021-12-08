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印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

首件危老飯店變身寶格麗設計凱悅潮牌 疫情下身價鍍金

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
「鐫萃」的大樓外觀及室內設計，皆特別延聘義大利「寶格麗」（Bulgari）知名設計大師Antonio Citterio，並引進凱悅旗下的年輕時尚酒店品牌「尚萃」（Hyatt Centric），攜手大陸建設合作開發。圖／業者提供
「鐫萃」的大樓外觀及室內設計，皆特別延聘義大利「寶格麗」（Bulgari）知名設計大師Antonio Citterio，並引進凱悅旗下的年輕時尚酒店品牌「尚萃」（Hyatt Centric），攜手大陸建設合作開發。圖／業者提供

位於台北市南京東路的馥敦飯店南京館，屋齡超過40年，是全國第一個獲准通過的飯店危老重建案，日前已以酒店結合住宅的個案「鐫萃」正式開賣，全案預計2024年完工，酒店最快隔年開幕，加入國旅戰局，而根據最新實價資料，住宅每坪均價逾150萬元，也是目前最貴的飯店危老案。

「鐫萃」的大樓外觀及室內設計，皆特別延聘義大利「寶格麗」（Bulgari）知名設計大師Antonio Citterio，並引進凱悅旗下的年輕時尚酒店品牌「尚萃」（Hyatt Centric），攜手大陸建設合作開發。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受疫情影響，觀光飯店住房率一落千丈，與其苦撐待變，不如華麗轉身，因此帶動這兩年的旅館危老、都更熱潮，也仍有不少投資者順勢買進整棟飯店。

今年全台不乏整棟大型飯店易手案例，其中金額最高的是新光人壽以56.4億元買下新竹英迪格酒店、萊恩廣場、晶宴會館等3棟大樓，且賣方大多是售後回租，因此新光人壽擁有固定的租金收益。而在地經營63年的「高雄華園大飯店六合館」，已於今年8月底熄燈，整棟飯店以27億元賣給永碩投資，且該飯店也是今年最老飯店交易，屋齡高達62年；花蓮「亞士都飯店」，開業至今已51年，4月以8.7億元賣給東旭資產，也創下花蓮實價登錄以來最高總價紀錄。另根據最新實價登錄，北市中山區新生北路巷內的「台北綠蒂大飯店」，屋齡高達44年，8月以約4.93億元賣給法國翡馬酒莊集團在台的僑外資公司，該公司葡萄酒曾為金馬獎指定葡萄酒。

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