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排隊買房引關注 台南市地政局與消保官稽查遏止歪風

經濟日報 / 記者吳秉鍇／台南即時報導

有關於媒體昨夜報導「直擊台南30人熬通宵搶房」相關報導後引發全國關注，臺南市政府地政局今（8）日旋即派員與消保官至現場辦理聯合稽查，以遏止炒房歪風。而地政局及消保官到案場時發現排隊人潮難以控制已經影響到附近交通安全，立即指示業者以號碼牌方式紓解人潮，現場民眾隨即散去。

台南市長黃偉哲針對民眾熬夜排隊搶房表示，房地產熱絡，有一部分是投資，甚至有一部分是投機的部分，呼籲消費者要冷靜下來，過度的炒作不是一個很好的現象；在預售屋的階段，就彼此私下轉讓交易，不僅有稅務的問題，還有炒房的問題，我們希望都要遏止。

黃市長指示消保官及地政局、還有相關的局處持續追蹤，如果發現有紅單交易及違法私下轉賣哄抬炒作的情況，一定嚴查嚴辦，倘有發現違法的部分，該移送就移送，該開罰就開罰，市政府一定會嚴加查察。

台南市地政局陳淑美局長表示，依據現場稽查同仁回報，該建案訂購門檻低，消費者可無條件退定，但不可轉讓第3人，尚無違反紅單轉讓規定，截至今天中午為止，共簽訂36張購屋意願書，成交件數並不多。該案目前發現現場部分銷售人員未依規定完成備查，地政局已請業者依規定限期改正。

針對排隊人潮過多，秩序混亂，引發民眾買不到房的恐慌心理。地政局及消保官呼籲業者自律，不要特意營造出搶買、排隊等飢餓型行銷的假象，並且業者有責任維持現場交易秩序，不要有漏夜排隊、插隊鼓譟、影響周遭安寧的情事。地政局及相關單位將持續關注後續是否有違規轉單的情況，並適時陳報內政部，以維護市場交易秩序。

炒房 房地產

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