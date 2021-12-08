透風還是透光？宣稱衛浴戶戶開窗廣告不實公平會開罰

仁發建築開發股份有限公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供相關媒體報導該建案「戶戶衛浴皆開窗」、「全部衛浴皆開窗」，但公平會調查發現，部分建物採雙衛浴設計，其中1間衛浴僅以玻璃磚採光，並未開窗，與所宣稱內容全部衛浴皆可開窗不符，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，公平會委員會今天以違反公平交易法第21條第1項規定，處仁發建築公司新台幣30萬元罰鍰。

公平會接獲民眾反映，仁發建築公司銷售「仁發兩廳院」建案，於591房屋交易網開箱文宣稱「全部衛浴皆開窗」，另107年9月1日蘋果日報報導亦宣稱「仁發兩廳院 戶戶衛浴皆開窗」均涉有不實廣告。

經公平會調查發現，「仁發兩廳院」建案當中部分建物採雙衛浴設計，其中1間衛浴僅以玻璃磚採光，並未開窗，與所宣稱內容全部衛浴皆可開窗不符，係屬虛偽不實及引人錯誤之表示。雖然仁發建築公司主張，有關591房屋交易網開箱文及蘋果日報報導有別於一般廣告刊登，但調查報導資料來源確為仁發建築公司所提供，且經該公司人員確認，相關報導資料係具商業價值訊息，屬公平交易法第21條規範範疇。

公平會表示，建案銷售廣告對於建物內容之描述，影響交易相對人作成是否購買該建案之決定甚鉅，為避免一般大眾受不實廣告誤導，前往交易，致權益受損，廣告所為之表示當與事實相符，使用不實廣告者自應負違法之責任。仁發建築公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供相關媒體發布，對於該建案內容之描述與事實之差距，已逾一般大眾所能接受之程度，足以引起一般大眾錯誤認知或決定，係屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定。