交通部招商活動登場 釋出千億元商機

交通部今(8)日舉辦2021年度招商大會，釋出商機達1,810億元，創歷年紀錄，活動以「智慧運輸開新局 幸福交通創商機」為主題，展示內容包括高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案、活化高速公路服務區等交通產業多元商機，共吸引近300位國、內外業者參與盛會。

交通部長王國材於招商大會致詞時表示，交通部為振興疫後經濟，提升交通服務品質，在本次大會中，精選多元案源，持續釋出到明(2022)年底前可供業界投資的商案，自軌道、港埠、觀光及航空類別等，內容十分豐富多樣。

他說，招商的內容計有軌道類：中壢車站特定區事業發展用地開發經營案等九案；港埠類：高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫A6區場地等12案；觀光類：屏東縣大鵬灣風景特定區遊三區興建營運移轉案；公路類：國道1號新營服務區營運移轉案等三案，另加上重大交通工程採購39案，計達64案，總金額1,810億元，創下歷年來最高，除加速交通建設及服務外，相信必能振興疫後經濟，增幅GDP之效果。

此外，現場也特別精選六個亮點商案做簡報，包括台鐵局「中壢火車站站區土地開發招商案105億元」、鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案90億元」與「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案200億元」，以及港務公司「基隆港旅運複合商業大樓招商案104.6億元」、「台北港物流倉儲區第二-1期倉2-1後線土地招商案13.5億元」與「台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案120億元」等案。

而招商大會會場也設置12個商案展示攤位，除了投資招商案之11個攤位外，中華電信（2412）亦於會場設攤，為5G的應用，展出「智慧交控及車聯網」應用系統，為自駕車提供因應不同駕駛狀況之控制系統，該系統甚受各界重視，為會場之熱點。

商機資訊：https://reurl.cc/Va1D4y。