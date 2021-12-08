預售屋市場全年有望站上兆元！新竹「星都匯」奪熱銷王

房市景氣大好，據實價揭露，今年預售屋已揭露逾6萬件，總銷售金額達7,999億元，全年有機站上兆元的總銷售金額！其中，第一名為新北市預售已揭露1.18萬件，總銷售金額達1,874億元，預售屋熱銷王則由新竹「星都匯」A區與B區奪冠，兩者總銷金額達112.4億元。

以預售市場規模來看，第二是桃園市，已揭露1.14萬件，總銷售金額1,321億元，台中市有1.04萬件，總銷售金額達1,444億元，件數最少的則是台北市，共2,751件，總銷達944億元。

今年7月實價登錄2.0上路，預售屋簽約30天內要強制申報，全面透明化。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售揭露新制，對於想要買預售案的民眾有更清楚可以參考資訊，不過在景氣市場大好時，民眾也會看到許多成交資料與價格，進而加快決定速度，因此被解讀預售實登有助漲的效果，不過未來一旦景氣反轉時，透過實價民眾也會發現案子賣不動，在價格上更為保守，因此預售實價新制一方面可以縮小個案議價空間，一方面也會讓價格的調整更有效率。

統計顯示，今年全台預售熱銷王為新竹推案，「星都匯」A區與B區，兩者總銷金額累計達112.4億元，第二名則是北市南港的「德杰羽森」案，總共預售揭露成交80億元，第三名則是「市政1號院」實價揭露74億元，第四名則是「新竹之昇」揭露71.5億元，北市文山區指標案「元利森活莊園」總銷已經揭露63億元，今年整體預售揭露已達7999億元。

主要都會區的部分，今年揭露的預售案剩下高雄市的平均成交價不到千萬元，其餘五都加上新竹地區的成交總價平均都超過千萬元，台北市平均最高為3432萬元，其次是新北市的1590萬元，台中市1376萬元，新竹1265萬元，台南市1063萬元。