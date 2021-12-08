台中今年推案金額3,334億創新高 展望明年一個「穩」字

無畏新冠疫情干擾，台中房市買氣不斷升溫，房價也水漲船高；台中市不動產開發公會今(8)日發布最新統計，今年大台中房市總推案金額將達到3,334億元，較去年同期3,049億元成長9.34%，推案金額創歷史新高。

值得注意的是，今年台中推案戶數約2萬4,000餘戶，與去年不相上下，但由於土地、原物料及人工大漲，連帶使整體營建成本至少增加30%至50%以上，因此帶動預售新案單價不斷上漲，平均漲幅在三成左右，也促使推案金額衝高。

展望明年，台中市不動產開發公會理事長林正雄提出預測字為「穩」，預期在政府持續打房，以及金融限縮的政策之下，全年推案金額可能會略為減少，約在2,800億至2,900億元之間，市場並呈「量減價微揚」的格局。

去年起，74號快速道路環線內「2」字頭房價已經絕版，林正雄分析認為，以目前市場環境來看，明年「2」字頭房價恐將在台中市場全面消失，購屋人要有心理準備。

林正雄指出，台中除了地理位置適中、氣候條件優之外，近幾年交通建設及公共工程陸續啟動或完工，加上中部科學園區、台中工業區、精密機械園區、台中軟體園區等廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進住。

這些從外縣市移入的人口，涵蓋新竹、苗栗、彰化、南投及雲林等地區，近幾年並以每月平均約1,000人的速度增加，一年大約有1萬至1.2萬人移入，這就是台中的人口紅利。

另外，人口結構跟倫理觀念的改變，也間接促使市場需求與建商產品規劃的重新調整。林正雄指出，人口與戶數的自然分裂現象日趨明顯，過去每戶平均人口約3.6人，現在已減少至3人以下。

過去市場始終擔心房屋自有率太高，如今在上一代父母的支持下，越來越多年輕人可以買房自住，加上房價單價上揚，為壓低總價，也造就市場上小二、小三房產品當道。

近五年來，台中市建物移轉棟數呈穩定走揚，去年全年移轉棟數為4萬8,623戶，今年預估可達5萬1,000餘戶，約成長5%。而去年台中推出戶數共計2萬4,420戶，今年預估約在2萬4,100戶上下。

至於台中房市推案熱區，以行政區劃分，前五名依序為北屯(推案金額729.3億元)、西屯(649.8億元)、南屯(360.6億元)、梧棲(317.2億元)、東區(241.7億元)。值得注意的是，梧棲與東區是首度擠進前五名，顯示台中房市推案向蛋白區外溢情況日趨明顯。

林正雄指出，過去七期是台中房市的指標，也是領頭羊，今年包括聯聚、大陸、由鉅等一線建商所推出的指標建案，每坪單價已站上70萬元水準；在比價效應下，也帶動如單元二、14期等新興重劃區，房價站上50萬元以上。

明年推案熱區則以14期及水湳經貿園區為主戰場，預估將有數十家建商在線上同時登場，而這兩區域的價格，將成為中台灣房價的定錨指標，銷售好壞更攸關未來一年的房市走向。

而其它蛋白區也跟著向「3」字頭靠攏，包括海線的沙鹿、梧棲、龍井，以及太平、大里、豐原、潭子、甚至是后里等行政區。

針對市場不畏疫情影響，買氣不降反升，林正雄認為，主要因為台灣人過去有第一次QE(貨幣寬鬆)的經驗，2008、2009年的金融風暴，導致2013、2014年股票、房地產、黃金大漲，購屋人這次提早發現通膨現象來臨，為避免手中資產變負，因此這一波有購買不動產的都是贏家。

現階段，整體購屋環境對消費者而言相對友善，過去預售市場的亂象，包括紅單、潛銷、早鳥價等常見的銷售手法不再，業者必須要拿到內政部版本的合約書，並且核備通過後才能簽約銷售，對購屋人也較有保障。