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加盟創業展10日登場 年後開業熱潮旺

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
「台北國際連鎖加盟大展」10號登場，年後開業熱潮旺。業者／提供
「台北國際連鎖加盟大展」10號登場，年後開業熱潮旺。業者／提供

隨著國內疫情逐漸穩定，創業市場逐漸火熱起來，適逢年後轉業潮，讓即將在12月10號於台北世貿一館舉辦的「台北國際連鎖加盟大展」網路索票準備入場的民眾，已經突破萬人，本次共有超過70家企業，90多個品牌參展。

本次連鎖加盟大展創業型態多元，並符合各創業群組需求，早午餐、手搖飲、特色小吃等加盟產業依然人氣紅不讓，而主打被動收入及無人化智能機台，也因疫情而更受上班族青睞，預計四天展期將吸引超過2萬人次入場，呼籲想要創業的民眾，要把握今年度最後一檔加盟創業專業大展。

近年來加盟事業逐漸獲得創業民眾的喜愛，不僅可以在短時間內獲得加盟總部多年的門市營運技術，而比自行創業的風險相對於低，另外持續營運的生命週期也比較長，讓許多知名連鎖品牌也紛紛開放加盟，邀請民眾一起來當「頭家」，這種利潤共享的制度，也迅速地增加了品牌的市佔率，本次展覽隨著疫情趨緩市場全面復甦，許多廠商加強數位系統、智慧設備、經營模式、新品研發等多項資源。

例如早午餐店推出APP自助點餐，讓民眾減少等待時間與接觸；更有廠商推出智慧無人商店，就連加熱、熟食都可以，如便當、滷味、水餃販售機等，完全無須人與人當面接觸，即可購買到熱騰騰的美食。

甚至有廠商推出複合式營運模式，主要營運項目除了手搖飲之外，同時販售鬆餅、車輪餅與麻糬，透過搭配外送、外帶，期盼能增加店面坪效與收入。

每一次的連鎖加盟大展，除了能夠協助品牌擴張市佔版圖外，也著實為各地區帶來實際的經濟效益，以單店平均加盟金150萬元來計算，每次加盟創業大展都能新增近2000家各品牌門市開設，光直接效益就逼近30億，還可帶動相關周邊產業發展，成為推動國內市場經濟發展的大型專業性展覽之一。

創業 疫情 連鎖加盟

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