卡位國旅潮？金馬獎酒商4.9億買台北飯店 專家曝優勢

疫情讓觀光客銳減，飯店業者慘兮兮，不過近兩年有不少投資者順勢買進整棟飯店，據實價登錄，北市中山區「台北綠蒂大飯店」，飯店原經營者「盟城旅社」，8月以約4.93億元，賣給法國翡馬酒莊集團在台的僑外資公司「翡馬貿易」，該公司葡萄酒曾為第54屆、第55屆金馬獎連續兩屆指定葡萄酒。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從陸客來台減少後，國內飯店業就面臨客源減少的考驗，近年疫情更是重創嚴重，加上市場不乏新商務飯店或主題飯店，市區的老舊旅店在硬體上缺乏市場競爭力，人事成本也是沉重負擔，因此出售飯店換取資金挹注，原屋主也不排除短期內採售後回租，更有機會繼續經營，迎接疫情減緩後的國內旅遊回春潮。

「台北綠蒂大飯店」位於北市中山區新生北路巷內，共7層樓，建物782.14坪，土地127.96坪，屋齡高達44年。

台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「台北綠蒂大飯店」近晴光商圈，和中山國小捷運站，土地使用分區為第四種商業區，容積率800%，改建效益高，因此以成交土地單價385萬元來看並不貴，若有機會整合周邊土地改建，推出套房或兩房產品的都頗具市場吸引力。

張旭嵐指出，由於這些老飯店旅社多半位屬精華，論土地身價不斐，產權單純，未來都更性應高，而現階段硬體還可用的情況下，其實有些旅館也暫時轉型防疫旅館，開啟穩定經營客源。就算飯店旅社未來不繼續經營，在未來都更改建之前，現成的隔間轉做出租套房也具有市場，在多元彈性的規劃下，仍有新買家會願意低點入手，累積資產。

今年全台不乏整棟大型飯店易手案例，其中金額最高的是新光人壽以56.4億元買下新竹英迪格酒店、萊恩廣場、晶宴會館等三棟大樓，賣方大多是售後回租，因此新光人壽擁有固定的租金收益。

另外，今年最老飯店交易為在地經營63年的「高雄華園大飯店六合館」，已於8月底熄燈，整棟飯店以27億元賣給永碩投資，建物屋齡高達62年；花蓮「亞士都飯店」，開業至今已51年，4月以8.7億元賣給東旭資產，也創下花蓮實價登錄以來最高總價紀錄。