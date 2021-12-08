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華擎看好三大成長引擎 總座：明年生意還是不錯

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華擎（3515）總經理許隆倫今（8）日表示，目前產能還是不夠，包含台灣、中國大陸、越南持續增加產能，現有產能已經超過原先，增加約20%。對於2022年展望，他表示，明年顯卡、IPC、伺服器這三大產品將具有雙位數高成長幅度，對明年審慎樂觀。

許隆倫表示，目前三地工廠運作順利，先前越南的代工廠停工事件，現在越南廠產能已回到六成，「 要回到百分百不容易，其他四成需要重新找人，這部分需要時間」，其他四成人員需要重新招募。他強調，越南希望回到滿載，「現在還是需要這個產能」。

華擎現在持續將產能缺口補起來，雖然有遇到海運等狀況，但目前看到產能已一路滿到明年六月，許隆倫直言「我們現在生意都還不錯，各BU都不缺，真的都很忙，明年還是不錯的生意。」

華擎第2季財報表現搶眼，不過第3季營運受到越南廠停工拖累，華擎第3季營收蹲低，但隨著越南廠逐漸回溫，目前看來「第4季還不錯」，該公司目標第4季營運力拚回到第2季水準。

越南

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