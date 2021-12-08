多為年輕人！台南熬夜排隊買房奇景 仁德開價3字頭

台南市出現熬夜排隊買房景象，仁德區新建案今天上午10點開放銷售，但半夜就有20、30位民眾在東區接待中心熬夜排隊，警方連續接獲舉報汽機車違停，由於截至今天中午現場人潮仍熱絡，放眼望去多為年輕人，警方持續派員維持秩序，同時也引起市府相關單位關注，目前消保官、地政局人員都到場了解中。

今天上午排隊民眾超過100人，也讓路過民眾對於「搶房」奇景感到驚訝，為維護現場及周邊營業場所與住家秩序，業者請部分購屋者下午再來，排隊民眾多為年輕人，也有不少中年族群，許多人還特地自帶板凳。

一名排隊男子說，他昨天收到簡訊，得知今天新建案開賣，所以一早就來排隊，如果還不錯就想買來自己住。也有人是已經擁有房子，想再購屋投資。

另外，有跑腿業者替消費者代為排隊，從昨晚9點排到今天早上10點，收費2千到3千元。現場甚至傳出有人可代訂，只要匯約10萬元現金就能協助代為預訂。

據悉，仁德區該建案為地上14層建物，有531戶，主要坪數為24到44坪，開價每坪32到38萬元，鄰近東區，生活機能便利。