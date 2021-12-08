快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多為年輕人！台南熬夜排隊買房奇景 仁德開價3字頭

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市仁德區新建案今天上午10點銷售，東區接待中心出現排隊買房景象。記者鄭維真／攝影
台南市仁德區新建案今天上午10點銷售，東區接待中心出現排隊買房景象。記者鄭維真／攝影

台南市出現熬夜排隊買房景象，仁德區新建案今天上午10點開放銷售，但半夜就有20、30位民眾在東區接待中心熬夜排隊，警方連續接獲舉報汽機車違停，由於截至今天中午現場人潮仍熱絡，放眼望去多為年輕人，警方持續派員維持秩序，同時也引起市府相關單位關注，目前消保官、地政局人員都到場了解中。

今天上午排隊民眾超過100人，也讓路過民眾對於「搶房」奇景感到驚訝，為維護現場及周邊營業場所與住家秩序，業者請部分購屋者下午再來，排隊民眾多為年輕人，也有不少中年族群，許多人還特地自帶板凳。

一名排隊男子說，他昨天收到簡訊，得知今天新建案開賣，所以一早就來排隊，如果還不錯就想買來自己住。也有人是已經擁有房子，想再購屋投資。

另外，有跑腿業者替消費者代為排隊，從昨晚9點排到今天早上10點，收費2千到3千元。現場甚至傳出有人可代訂，只要匯約10萬元現金就能協助代為預訂。

據悉，仁德區該建案為地上14層建物，有531戶，主要坪數為24到44坪，開價每坪32到38萬元，鄰近東區，生活機能便利。

南市府表示，目前了解的狀況是，1戶1車位訂金是7萬元，1戶2車位是9萬元，若消費者付完訂金即會取得購屋意願書，可將資料帶回審閱，「消費者可無條件退定，但不可轉讓第3人」。

台南市仁德區新建案今天上午10點銷售，東區接待中心出現排隊買房景象。記者鄭維真／攝影
台南市仁德區新建案今天上午10點銷售，東區接待中心出現排隊買房景象。記者鄭維真／攝影

建案 熬夜

延伸閱讀

疑未注意前方匝道已排隊 貨車司機煞車不及釀連環車禍

北車莫德納催打「移工爆滿」 陳時中二度急赴北車勘查

4項公投不同意 賴清德：幫年輕人打開通往國際的大門

影／100元禮券奏效 北車晚上仍有上千名排隊打疫苗

相關新聞

多為年輕人！台南熬夜排隊買房奇景 仁德開價3字頭

台南市出現熬夜排隊買房景象，仁德區新建案今天上午10點開放銷售，但半夜就有20、30位民眾在東區接待中心熬夜排隊，警方連...

透風還是透光？宣稱衛浴戶戶開窗廣告不實公平會開罰

仁發建築開發股份有限公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供相關媒體報導該建案「戶戶衛浴皆開窗」、「全部衛浴皆開窗」，但公...

台南上百人漏夜排隊搶房！市府：目前簽36張紅單 成交數不多

台南市昨晚出現民眾熬夜排隊搶房，截至今天上午有逾百民眾擠在東區接待中心前，引發熱議，市府今派員前往稽查指出，尚無違反紅單...

預售屋市場全年有望站上兆元！新竹「星都匯」奪熱銷王

房市景氣大好，據實價揭露，今年預售屋已揭露逾6萬件，總銷售金額達7,999億元，全年有機站上兆元的總銷售金額！其中，第一...

台中今年推案金額3,334億創新高 展望明年一個「穩」字

無畏新冠疫情干擾，台中房市買氣不斷升溫，房價也水漲船高；台中市不動產開發公會今(8)日發布最新統計，今年大台中房市總推案...

卡位國旅潮？金馬獎酒商4.9億買台北飯店 專家曝優勢

疫情讓觀光客銳減，飯店業者慘兮兮，不過近兩年有不少投資者順勢買進整棟飯店，據實價登錄，北市中山區「台北綠蒂大飯店」，飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。