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假登新判決！他買3,400萬登錄7,000萬 繳5.5萬就脫身

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

實價登錄造假傳聞不斷，內政部為遏止業者故意墊高價格炒作房價，多次強調，將依刑法使公務員登載不實罪移送檢調偵辦。最新判決出爐，一名男子以3440多萬購地，登錄7000萬元，法院依使公務員登載不實罪判刑處拘役55日，易科罰金只要5.5萬元。

法界人士表示，類似抬高價格登錄的案例，過去判刑多是三、四個月到半年，最新判決僅55天，不到兩個月，且都可易科罰金，刑責如此之輕，政府要用移送法辦來遏止炒房客不實申報，墊高房價，效果恐相當有限。

根據台北地方法院判決，一名男子在2014年7月間，向人買了一處位於新北市深坑地區的土地，成交總價以3,442萬餘元，但卻謊稱成交7000萬元，委託不知情地政士上網登錄。

後來賣方查看實價資料，買方竟然多登錄了一倍價格，向相關單位檢舉，檢方依使公務人員登載不實罪將該男子提出公訴。

今年11月法院判決，認為該男子將非真實的土地交易總額，申報登載於內政部不動產交易實價登錄查詢服務網，損害主管機關對於土地交易管理正確性，也損及實價登錄制度之目的，觸犯刑法第214條使公務員登載不實事項於公文書罪。

不過考量該男子坦承犯行，犯後態度尚可，因此判處拘役55日，如易科罰金，如易科罰金，以1000元折算1日， 等於只罰5萬5千元。

三民公證表示，刑法第214條明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，罪責原本就不重，依該判決顯示，只要犯後態度良好，更可獲得輕判，這對炒房客來說，遏阻效果相當有限。

公務員 實價登錄

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